Космические условия. ПСЖ готовит новый контракт для Мбаппе
Парижане готовы платить игроку более 100 миллионов в год
«ПСЖ» пытается любой ценой удержать Килиана Мбаппе, контракт которого истекает летом 2024 года. По информации журналиста Даниэля Риоло, для форварда готовят новый контракт со сказочными условиями.
Мбаппе готовы предложить зарплату в размере значительно более 100 миллионов евро в год. Также будут предложены значительные преимущества для младшего брата Мбаппе, а также для агентства, которое хочет основать мать Мбаппе.
Условия, которые предлагает «ПСЖ», будут намного более выгодными для Мбаппе, чем то, что готов предложить «Реал»: зарплата в размере 30 миллионов евро и ничего похожего на те преимущества для семьи, которые предлагает «ПСЖ».
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе просит у «Реала» зарплату в размере 75 миллионов евро в год.
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