Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Испания
11 января 2024, 12:57 |
2298
4

Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату

Французский нападающий хочет зарабатывать в Мадриде 75 миллионов евро в год

11 января 2024, 12:57 |
2298
4
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе просит у мадридского «Реала» зарплату в размере 75 миллионов евро в год, сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

При этом отмечается, что такую сумму 25-летний футболист хотел бы получать уже после выплаты налогов. Также, кроме этой суммы, мировая звезда, скорее всего, попросит у «Реала» огромный подписной бонус, который составит «десятки и десятки миллионов евро». Конечно, все это возможно только при условии перехода в королевский клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», отметившись 25 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, но его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24. Следует отметить, что зарплата Мбаппе в «ПСЖ» составляет 72 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» будет готов продать Винисиуса Жуниора, если подпишет Килиана Мбаппе.

По теме:
ВИДЕО. Дайер прибыл в Мюнхен для подписания контракта с Баварией
Приличная сумма. Названа будущая зарплата Брагару в Динамо
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 зарплаты
Источник The Telegraph
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Бокс | 10 января 2024, 19:44 2
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом

Американец блеснул способностями прогнозиста

ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
Футбол | 10 января 2024, 22:55 2
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол

10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании в Эр-Рияде

Матча со Снигур не будет. Завацкая не смогла выйти в финал квалификации AO
Теннис | 11.01.2024, 09:43
Матча со Снигур не будет. Завацкая не смогла выйти в финал квалификации AO
Матча со Снигур не будет. Завацкая не смогла выйти в финал квалификации AO
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
Футбол | 11.01.2024, 01:59
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
Футбол | 11.01.2024, 13:37
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Реал это команда, от ярких игроков до прагматизма.
Но прежде всего это команда от Карвахаля до Васкеса.
Нахрен он нужен чтобы нести сброд в команду.
Ответить
+6
MrStepanovM .
нехай до саудитів гребе
Ответить
+3
gusev80 .
с такими запросами можно заканчивать карьеру и на пенсию - к арабам.
Ответить
+3
Trollface
За$рався Мба.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 7
Футбол
Валенсия определилась с будущим Яремчука
Валенсия определилась с будущим Яремчука
09.01.2024, 16:31 3
Футбол
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
09.01.2024, 09:25 4
Футбол
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой
09.01.2024, 16:31
Бокс
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
09.01.2024, 18:17 1
Бокс
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
11.01.2024, 04:59 32
Теннис
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
11.01.2024, 03:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем