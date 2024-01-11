Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе просит у мадридского «Реала» зарплату в размере 75 миллионов евро в год, сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

При этом отмечается, что такую сумму 25-летний футболист хотел бы получать уже после выплаты налогов. Также, кроме этой суммы, мировая звезда, скорее всего, попросит у «Реала» огромный подписной бонус, который составит «десятки и десятки миллионов евро». Конечно, все это возможно только при условии перехода в королевский клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», отметившись 25 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, но его контракт с парижским клубом действует лишь до завершения кампании 2023/24. Следует отметить, что зарплата Мбаппе в «ПСЖ» составляет 72 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» будет готов продать Винисиуса Жуниора, если подпишет Килиана Мбаппе.