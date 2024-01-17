В четверг, 18 января, состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором отношения выяснят «Эвертон» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Это переигровка. 4 января в первой игре соперники разошлись вничью 0:0.

Видеотрансляцию матча Эвертон – Кристал Пэлас можно будет просмотреть на Setanta Sports.