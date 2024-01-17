Англия17 января 2024, 15:57 | Обновлено 17 января 2024, 16:18
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Где смотреть онлайн матч Кубка Англии Эвертон – Кристал Пэлас
Поединок состоится 17 января в 21:45
17 января 2024, 15:57 | Обновлено 17 января 2024, 16:18
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В четверг, 18 января, состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором отношения выяснят «Эвертон» и «Кристал Пэлас».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Это переигровка. 4 января в первой игре соперники разошлись вничью 0:0.
Видеотрансляцию матча Эвертон – Кристал Пэлас можно будет просмотреть на Setanta Sports.
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