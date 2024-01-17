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  4. ВИДЕО. «Скажи мне это в лицо». Джокович устроил жаркую перепалку с фанатом
Australian Open
17 января 2024, 16:08 |
643
4

ВИДЕО. «Скажи мне это в лицо». Джокович устроил жаркую перепалку с фанатом

Лидер мирового рейтинга немного потерял самообладание

17 января 2024, 16:08 |
643
4
ВИДЕО. «Скажи мне это в лицо». Джокович устроил жаркую перепалку с фанатом
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович устроил жаркую перепалку с болельщиком во время поединка второго круга Australian Open против Алексея Попырина из Австралии (6:3, 4:6, 7:6, 6:3).

После четвертого гейма в четвертой партии сербский теннисист услышал выкрик с трибун и принял это очень близко к сердцу. Джокович подошел к трибуне и обратился к этому фанату:

«Хочешь что-то сказать? Хочешь мне что-то сказать? Иди сюда и скажи мне в лицо. Иди сюда», – сказал Джокович.

Не удивительно, что после этого первого сеяного освистали трибуны.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Андрей Залищук
це він у кацапів навчився, то таке бидло, яке за кілометри видно
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+5
cooperchack
Чучело 
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+2
Serhii P.
долбойоб
Ответить
+1
Konrad
Джокович має бути повішеним.(с)
Ответить
0
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