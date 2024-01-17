ВИДЕО. «Скажи мне это в лицо». Джокович устроил жаркую перепалку с фанатом

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович устроил жаркую перепалку с болельщиком во время поединка второго круга Australian Open против Алексея Попырина из Австралии (6:3, 4:6, 7:6, 6:3).

После четвертого гейма в четвертой партии сербский теннисист услышал выкрик с трибун и принял это очень близко к сердцу. Джокович подошел к трибуне и обратился к этому фанату:

«Хочешь что-то сказать? Хочешь мне что-то сказать? Иди сюда и скажи мне в лицо. Иди сюда», – сказал Джокович.

Не удивительно, что после этого первого сеяного освистали трибуны.