Джокович снова проиграл сет, но все же вышел в третий раунд Australian Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович провел на Открытом чемпионате Австралии еще один непростой поединок.

В матче второго раунда 10-кратный чемпион турнира более 3 часов сражался с с Алексеем Попыриным, который представляет Австралию.

Australian Open. Второй круг

Новак Джокович (Сербия) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 4:6, 7:6(4), 6:3

Отметим, что в матче первого круга Джокович также в четырех непростых сетах переиграл Дино Прижмича из Хорватии. Тогда ему потребовалось провести на корте 4 часа.

Впервые в карьере на австралийском мейджоре Джокович проиграл по сету в первых двух кругах.

Любопытно, что в прошлом году на пути к титулу Новак проиграл всего один сет за 7 матчей.