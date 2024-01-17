Джокович снова проиграл сет, но все же вышел в третий раунд Australian Open
На старте турнира Новак не выглядит непобедимым
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович провел на Открытом чемпионате Австралии еще один непростой поединок.
В матче второго раунда 10-кратный чемпион турнира более 3 часов сражался с с Алексеем Попыриным, который представляет Австралию.
Australian Open. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 4:6, 7:6(4), 6:3
Отметим, что в матче первого круга Джокович также в четырех непростых сетах переиграл Дино Прижмича из Хорватии. Тогда ему потребовалось провести на корте 4 часа.
Впервые в карьере на австралийском мейджоре Джокович проиграл по сету в первых двух кругах.
Любопытно, что в прошлом году на пути к титулу Новак проиграл всего один сет за 7 матчей.
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