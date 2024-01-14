Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
Тяжелый старт турнира для лидера посева
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стартовал на Открытом чемпионате Австралии по теннису с непростой победы.
В матче первого раунда 10-кратный чемпион турнира четыре часа сражался против 18-летнего хорвата Дино Прижмича (№178 ATP), который до этого успешно прошел квалификацию.
Australian Open. Первый круг
Новак Джокович (Сербия) – Дино Прижмич (Хорватия) – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4
Это был самый продолжительный матч Новака в карьере на такой стадии турниров Grand Slam.
В следующем раунде Джокович сразится против Алексея Попырина или Марка Полманса (оба из Австралии).
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