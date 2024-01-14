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  4. Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
Australian Open
14 января 2024, 14:17 | Обновлено 14 января 2024, 14:29
1121
1

Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open

Тяжелый старт турнира для лидера посева

14 января 2024, 14:17 | Обновлено 14 января 2024, 14:29
1121
1
Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стартовал на Открытом чемпионате Австралии по теннису с непростой победы.

В матче первого раунда 10-кратный чемпион турнира четыре часа сражался против 18-летнего хорвата Дино Прижмича (№178 ATP), который до этого успешно прошел квалификацию.

Australian Open. Первый круг
Новак Джокович (Сербия) – Дино Прижмич (Хорватия) – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4

Это был самый продолжительный матч Новака в карьере на такой стадии турниров Grand Slam.

В следующем раунде Джокович сразится против Алексея Попырина или Марка Полманса (оба из Австралии).

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Новак Джокович Дино Прижмич Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Цікавий вийшов поєдинок. Гадав, Сіннеру дістався непростий суперник по першому колу, але юний хорват абсолютно не знітився перед повним стадіоном у прайм-тайм і примусив Джоковича попрацювати на цій стадії так, як ще нікому не вдавалося. "Зубастий" хлопчина, перспективний.
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