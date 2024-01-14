Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стартовал на Открытом чемпионате Австралии по теннису с непростой победы.

В матче первого раунда 10-кратный чемпион турнира четыре часа сражался против 18-летнего хорвата Дино Прижмича (№178 ATP), который до этого успешно прошел квалификацию.

Australian Open. Первый круг

Новак Джокович (Сербия) – Дино Прижмич (Хорватия) – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4

Это был самый продолжительный матч Новака в карьере на такой стадии турниров Grand Slam.

В следующем раунде Джокович сразится против Алексея Попырина или Марка Полманса (оба из Австралии).