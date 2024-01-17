Без Квасницы. Аналитики назвали лучших молодых игроков УПЛ
Защитник «Динамо» Максим Дячук возглавил рейтинг
Статистический портал facts.consultancy в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал результаты исследования игроков Украинской Премьер-лиги, в возрасте до 21 года.
Лучшим молодым игроком с игровым рейтингом 2145 они признали центрального защитника киевского «Динамо» Максима Дячука. На счету 20-летнего футболиста 9 матчей в этом розыгрыше чемпионата Украины, в которых он отметился 1 забитым мячом.
Более чем на 200 очков от Дячука отстал легионер «Шахтера» Кевин Келси. Нападающего с 2 голами в 13 матчах УПЛ 2023/24 оценили в 1917 очков.
Тройку замкнул вратарь луганской «Зари» Александр Сапутин с игровым рейтингом 1739. 20-летний украинец пропустил 9 голов в 5 матчах Премьер-лиги.
Интересно, что в топ-10 не попал 20-летний лидер атак львовского «Руха» Илья Квасница.
Топ-10 лучших футболистов УПЛ в возрасте до 21 года по версии facts.consultancy:
- 1. Максим Дячук («Динамо» Киев, 2145 очков)
- 2. Кевин Келси («Шахтер», 1917)
- 3. Александр Сапутин («Заря», 1739)
- 4. Назар Волошин («Динамо» Киев, 1661)
- 5. Антон Царенко («Динамо» Киев, 1589)
- 6. Невертон («Шахтер», 1514)
- 7. Иван Дубовой (ЛНЗ, 1466)
- 8. Марко Сапуга («Рух», 1432)
- 9. Яков Кинарейкин («Днепр-1», 1423)
- 10. Артем Смоляков («Полесье», 1419)
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