Без Квасницы. Аналитики назвали лучших молодых игроков УПЛ

Статистический портал facts.consultancy в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал результаты исследования игроков Украинской Премьер-лиги, в возрасте до 21 года.

Лучшим молодым игроком с игровым рейтингом 2145 они признали центрального защитника киевского «Динамо» Максима Дячука. На счету 20-летнего футболиста 9 матчей в этом розыгрыше чемпионата Украины, в которых он отметился 1 забитым мячом.

Более чем на 200 очков от Дячука отстал легионер «Шахтера» Кевин Келси. Нападающего с 2 голами в 13 матчах УПЛ 2023/24 оценили в 1917 очков.

Тройку замкнул вратарь луганской «Зари» Александр Сапутин с игровым рейтингом 1739. 20-летний украинец пропустил 9 голов в 5 матчах Премьер-лиги.

Интересно, что в топ-10 не попал 20-летний лидер атак львовского «Руха» Илья Квасница.

Топ-10 лучших футболистов УПЛ в возрасте до 21 года по версии facts.consultancy: