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  4. Без Квасницы. Аналитики назвали лучших молодых игроков УПЛ
Украина. Премьер лига
17 января 2024, 16:20 |
604
0

Без Квасницы. Аналитики назвали лучших молодых игроков УПЛ

Защитник «Динамо» Максим Дячук возглавил рейтинг

17 января 2024, 16:20 |
604
0
Без Квасницы. Аналитики назвали лучших молодых игроков УПЛ
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

Статистический портал facts.consultancy в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал результаты исследования игроков Украинской Премьер-лиги, в возрасте до 21 года.

Лучшим молодым игроком с игровым рейтингом 2145 они признали центрального защитника киевского «Динамо» Максима Дячука. На счету 20-летнего футболиста 9 матчей в этом розыгрыше чемпионата Украины, в которых он отметился 1 забитым мячом.

Более чем на 200 очков от Дячука отстал легионер «Шахтера» Кевин Келси. Нападающего с 2 голами в 13 матчах УПЛ 2023/24 оценили в 1917 очков.

Тройку замкнул вратарь луганской «Зари» Александр Сапутин с игровым рейтингом 1739. 20-летний украинец пропустил 9 голов в 5 матчах Премьер-лиги.

Интересно, что в топ-10 не попал 20-летний лидер атак львовского «Руха» Илья Квасница.

Топ-10 лучших футболистов УПЛ в возрасте до 21 года по версии facts.consultancy:

  • 1. Максим Дячук («Динамо» Киев, 2145 очков)
  • 2. Кевин Келси («Шахтер», 1917)
  • 3. Александр Сапутин («Заря», 1739)
  • 4. Назар Волошин («Динамо» Киев, 1661)
  • 5. Антон Царенко («Динамо» Киев, 1589)
  • 6. Невертон («Шахтер», 1514)
  • 7. Иван Дубовой (ЛНЗ, 1466)
  • 8. Марко Сапуга («Рух», 1432)
  • 9. Яков Кинарейкин («Днепр-1», 1423)
  • 10. Артем Смоляков («Полесье», 1419)
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Источник Instagram
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