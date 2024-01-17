Заря назвала соперников по сборам в Турции
Команда проведет не менее 6 контрольных матчей
Луганская «Заря», футболисты которой вчера вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части сезона, рассказала о своих планах относительно контрольных матчей на сборе в Турции, куда команда отправится 19 января.
У «Зари» запланировано не менее 6 контрольных матчей. Имена 5 соперников уже известны:
26 января: Краковия (Польша)
31 января: Ягеллония (Польша)
4 февраля: Динамо Тбилиси (Грузия)
9 февраля: Лехия Гданьск (Польша)
14 февраля: Динамо Батуми (Грузия)
17 февраля: соперник уточняется
Расписание спаррингов предварительное, в нем возможны изменения.
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