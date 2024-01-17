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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 15:54 |
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Заря назвала соперников по сборам в Турции

Команда проведет не менее 6 контрольных матчей

17 января 2024, 15:54 |
240
0
Заря назвала соперников по сборам в Турции
ФК Заря

Луганская «Заря», футболисты которой вчера вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части сезона, рассказала о своих планах относительно контрольных матчей на сборе в Турции, куда команда отправится 19 января.

У «Зари» запланировано не менее 6 контрольных матчей. Имена 5 соперников уже известны:

26 января: Краковия (Польша)

31 января: Ягеллония (Польша)

4 февраля: Динамо Тбилиси (Грузия)

9 февраля: Лехия Гданьск (Польша)

14 февраля: Динамо Батуми (Грузия)

17 февраля: соперник уточняется

Расписание спаррингов предварительное, в нем возможны изменения.

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Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Краковия Ягеллония Динамо Тбилиси Лехия Гданьск Динамо Батуми
Источник ФК Заря Луганск
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