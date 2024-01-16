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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 14:46 |
98
0

Заря вышла из отпуска. Впереди – сборы в Турции

Команда начала подготовку ко второй части сезона

16 января 2024, 14:46 |
98
0
Заря вышла из отпуска. Впереди – сборы в Турции
ФК Заря

Во вторник, 16 января луганская «Заря» вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона.

В течение нескольких дней команда будет находиться в Киеве, где пройдет медосмотр и проведет несколько тренировок. 19 января «Заря» вылетит на сборы в Турцию, где будет находиться до середины февраля.

В тренерском штабе «Зари» пока что изменений нет. Команда будет готовиться к весенней части сезона под руководством Юрия Коваля.

Ранее сообщалось о том, что летом форвард «Зари» Даниил Алефиренко перейдет в «Колос».

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Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Юрий Коваль
Источник ФК Заря Луганск
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