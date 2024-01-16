Заря вышла из отпуска. Впереди – сборы в Турции
Команда начала подготовку ко второй части сезона
Во вторник, 16 января луганская «Заря» вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона.
В течение нескольких дней команда будет находиться в Киеве, где пройдет медосмотр и проведет несколько тренировок. 19 января «Заря» вылетит на сборы в Турцию, где будет находиться до середины февраля.
В тренерском штабе «Зари» пока что изменений нет. Команда будет готовиться к весенней части сезона под руководством Юрия Коваля.
Ранее сообщалось о том, что летом форвард «Зари» Даниил Алефиренко перейдет в «Колос».
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