Заря вышла из отпуска. Впереди – сборы в Турции

Во вторник, 16 января луганская «Заря» вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона.

В течение нескольких дней команда будет находиться в Киеве, где пройдет медосмотр и проведет несколько тренировок. 19 января «Заря» вылетит на сборы в Турцию, где будет находиться до середины февраля.

В тренерском штабе «Зари» пока что изменений нет. Команда будет готовиться к весенней части сезона под руководством Юрия Коваля.

Ранее сообщалось о том, что летом форвард «Зари» Даниил Алефиренко перейдет в «Колос».