Все решено. Алефиренко летом присоединится к новой команде

Нападающий луганской «Зари» Даниил Алефиренко подписал предварительный контракт с ковалевским «Колосом», сообщает ТаТоТаке.

Предварительный контракт – это соглашение между клубом и игроком, которое начнет действовать не сразу, а через некоторое время. В случае Алефиренко, трудовой договор с «Колосом» вступит в силу 1 июля 2024 года, когда закончится срок действия контракта Даниила с «Зарей».

Источник отмечает, что вполне возможна ситуация, когда клубы попытаются договориться о трансфере Алефиренко уже сейчас. Это позволит «Заре» получить определенную денежную компенсацию, а «Колосу» не ждать полгода на приезд качественного футболиста.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Даниил Алефиренко провел 10 матчей, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.