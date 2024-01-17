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  4. ВИДЕО. Камбэк, матчбол, победа! Как Костюк удалось обыграть Мертенс на AO
Australian Open
17 января 2024, 16:19 | Обновлено 17 января 2024, 16:42
1483
1

ВИДЕО. Камбэк, матчбол, победа! Как Костюк удалось обыграть Мертенс на AO

Украинка пробилась в третий круг австралийского мейджора

17 января 2024, 16:19 | Обновлено 17 января 2024, 16:42
1483
1
ВИДЕО. Камбэк, матчбол, победа! Как Костюк удалось обыграть Мертенс на AO
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) стала участницей 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

Она во втором круге турнирной сетки, не будучи фавориткой, обыграла в трех сетах 28-ю ракетку мира Элизе Мертенс из Бельгии.

Костюк пришлось отыгрываться, так как Мертенс смогла победить в первом сете – 7:5. Общий паритет в счете украинка восстановила легко (6:1). В третьем сете Марта вначале ушла с трех скрытых матчболов в 8-м гейме, а в 12-м гейме Мертенс на подаче украинки имела матчбол, но Костюк сыграла надежно и в итоге взяла сет на решающем тай-брейке – 10:6.

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Марта Костюк Элизе Мертенс Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Stanislav Matusevych
А найкращі-то розіграші з третьої партії до огляду й не увійшли. Я розумію, що там половину сету можна було в хайлайти записувати, але все одно шкода(
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