ВИДЕО. Камбэк, матчбол, победа! Как Костюк удалось обыграть Мертенс на AO
Украинка пробилась в третий круг австралийского мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) стала участницей 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.
Она во втором круге турнирной сетки, не будучи фавориткой, обыграла в трех сетах 28-ю ракетку мира Элизе Мертенс из Бельгии.
Костюк пришлось отыгрываться, так как Мертенс смогла победить в первом сете – 7:5. Общий паритет в счете украинка восстановила легко (6:1). В третьем сете Марта вначале ушла с трех скрытых матчболов в 8-м гейме, а в 12-м гейме Мертенс на подаче украинки имела матчбол, но Костюк сыграла надежно и в итоге взяла сет на решающем тай-брейке – 10:6.
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