Australian Open17 января 2024, 15:59 |
2241
15
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Украинка сыграет против Элины Аванесян в 3-м раунде австралийского мейджора
17 января 2024, 15:59 |
2241
15
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.
В 3-м раунде австралийского мейджора украинка сыграет против Элины Аванесян (WTA 74), которая обыграла восьмую ракетку мира Марию Саккари.
Australian Open 2024. 1/32 финала
Мария Саккари (Греция) [8] – Элина Аванесян – 4:6, 4:6
Это будет первая встреча Костюк и Аванесян.
Во 2-м раунде Australian Open Марта в трёх сетах вырвала победу у Элизе Мертенс.
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Хоча проходити таку суперницю потрібно за будь-яких умов.
А от щодо "грати пару завтра", це не так лячно. Аванесян теж грати пару, між іншим проти Надії Киченок.