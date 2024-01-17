Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде австралийского мейджора украинка сыграет против Элины Аванесян (WTA 74), которая обыграла восьмую ракетку мира Марию Саккари.

Australian Open 2024. 1/32 финала

Мария Саккари (Греция) [8] – Элина Аванесян – 4:6, 4:6

Это будет первая встреча Костюк и Аванесян.

Во 2-м раунде Australian Open Марта в трёх сетах вырвала победу у Элизе Мертенс.