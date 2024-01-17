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  4. Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Australian Open
17 января 2024, 15:59 |
2241
15

Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024

Украинка сыграет против Элины Аванесян в 3-м раунде австралийского мейджора

17 января 2024, 15:59 |
2241
15
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Аванесян

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде австралийского мейджора украинка сыграет против Элины Аванесян (WTA 74), которая обыграла восьмую ракетку мира Марию Саккари.

Australian Open 2024. 1/32 финала

Мария Саккари (Греция) [8] – Элина Аванесян – 4:6, 4:6

Это будет первая встреча Костюк и Аванесян.

Во 2-м раунде Australian Open Марта в трёх сетах вырвала победу у Элизе Мертенс.

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Марта Костюк Элина Аванесян Australian Open 2024 Мария Саккари
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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introvert
Тут шкода з інших причин. Матч Марти з Саккарі могли би поставити вечірнім запуском, а з аванесян швидше за все грати будуть першим-другим денним.
Хоча проходити таку суперницю потрібно за будь-яких умов.
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+3
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Fdail
Якщо я не помиляюсь, то ця Аванесян по стилю чиста ґрунтовичка. Якісний атакувальний теніс повинен нищити цю нечисть, як срібло вампірів.
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+1
Андрей Залищук
ну тут шанси 60-40 на користь Марти, аби не було психів зайвих, цю армяшку потрібно ставити на місце
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+1
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Нехай щастить
Мені здається з Саккарі було би легше,з цією нейтралкою у Марти буде додатково більше нервів,вона захоче її знищити і буде поспішати,але це всього на всього моє припущення, хочеться помилятись.Після сьогоднішньої гри помітив,що Марта вміє тримати себе в руках,тому думаю вона правильно себе налаштує .
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0
introvert
В кого червона доріжка до чвертьфінала, так це у Гофф.
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0
Sashamar
Подивився "кредитну історію" цієї Аванесян. Ну нічого. Минулого року виграла у Касаткіной і все. Титули лише ITF на грунті. Але в цьому є підступність, особливо якщо щось від початку піде не так, і Марта занервує. Он на Саккарі коефіціент був 1,07 проти 9 на суперницю, але ж Марія теж не взірець витримки, там своїх психів вистачає.
А от щодо "грати пару завтра", це не так лячно. Аванесян теж грати пару, між іншим проти Надії Киченок.
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0
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Stanislav Matusevych
Важко сказати, чи пощастило. Якщо Марта покаже таку гру, як сьогодні, то шансів мінімум що у Саккарі, що у Аванесян. Але це ж Марта...
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0
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chevars
В подивився десь три хвилини, що Аванесян дещо вміє, у всякому разі пробивати вінери вздовж бокової, чого Марта сьогодні практично не робила, знову буде біготня у захисті
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-1
SuperMario
Відповідаю на питання,ні,не пощастило...
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-1
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