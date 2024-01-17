Это не Роналду. Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым работал

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал самого сильного футболиста, с которым имел возможность поработать в своей тренерской карьере:

«Зинедин Зидан — сильнейший игрок, с которым я когда-либо работал. То, что он делал на тренировках, невероятно, я такого никогда не видел», – заявил итальянский специалист.

Карло Анчелотти работал с Зиданом с 1999 по 2001 годы в туринском «Ювентусе». Ранее итальянец настиг Зидана по количеству трофеев на посту главного тренера «Реала» благодаря победе в Суперкубке Испании.