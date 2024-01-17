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  4. Это не Роналду. Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым работал
Испания
17 января 2024, 14:47 |
2152
1

Это не Роналду. Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым работал

Тренер «Реала» выбрал Зинедина Зидана

17 января 2024, 14:47 |
2152
1
Это не Роналду. Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым работал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал самого сильного футболиста, с которым имел возможность поработать в своей тренерской карьере:

«Зинедин Зидан — сильнейший игрок, с которым я когда-либо работал. То, что он делал на тренировках, невероятно, я такого никогда не видел», – заявил итальянский специалист.

Карло Анчелотти работал с Зиданом с 1999 по 2001 годы в туринском «Ювентусе». Ранее итальянец настиг Зидана по количеству трофеев на посту главного тренера «Реала» благодаря победе в Суперкубке Испании.

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Карло Анчелотти Зинедин Зидан Реал Мадрид Ювентус
Источник ITA Sport Press
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Андрій Шевченко
ЗуЗу пізно розкрився , як на мене....в молодості на відміну від КР7 він не виглядав лютим топом.
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