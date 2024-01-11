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  4. Анчелотти сравнялся с Зиданом по матчам во главе Реала
Испания
11 января 2024, 14:38 |
407
0

Анчелотти сравнялся с Зиданом по матчам во главе Реала

Итальянец делит второе место по этому показателю

11 января 2024, 14:38 |
407
0
Анчелотти сравнялся с Зиданом по матчам во главе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Вчера «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании обыграл «Атлетико» Мадрид со счетом 5:3. Для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти этот матч стал 263-м во главе «сливочных».

По этому показателю он сравнялся с Зинедином Зиданом и делит с ним второе место в истории клуба. До рекордсмена, Мигеля Муньоса, дотянуться будет трудно – у него 605 матчей.

Анчелотти работает с «Реалом» с лета 2021 года. До этого он возглавлял команду в 2013 – 2015 годах. В 2014 и 2022 годах приводил «Реал» к победам в Лиге чемпионов.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Зинедин Зидан статистика Реал - Атлетико Суперкубок Испании по футболу
Источник Sport.ua
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