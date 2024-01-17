Владлен ЮРЧЕНКО: «Согласен, что игрок должен найти своего тренера»

Новичок харьковского «Металлиста 1925» Владлен Юрченко в первом интервью в новом статусе рассказал о том, почему выбрал харьковчан, и поделился опытом работы с Виктором Скрипником.

– Поздравляем в «Металлисте 1925»! Какие первые впечатления о клубе?

– Спасибо за поздравления! Впечатления очень хорошие. Команда приняла меня хорошо. Поэтому сейчас работаем, переходим на две тренировки в день.

– Относительно принятия решения стать игроком «Металлиста 1925» – чем ты руководствовался, что сыграло ключевую роль?

– Мне понравилось то, как планируют этот проект развивать. И также то, что я хорошо знаком с тренерским штабом во главе с Виктором Анатольевичем [Скрипником]. Следовательно, я долго не думал.

– Говорят, что игрок в карьере должен найти своего тренера. Корректно ли будет сказать, что Виктор Скрипник – это твой тренер?

– Да, можно так сказать.

– Можешь ли ты дать какие-то советы новым партнерам по команде, как лучше работать с Виктором Скрипником, чтобы все сложилось?

– Надо просто работать. У него есть два таких правила, что должны быть дисциплина и уважение.

– Что касается игроков «Металлиста 1925», то среди них есть твои знакомые, те с кем ты уже раньше пересекался?

– Да, со многими ребятами я играл раньше в «Шахтере». Это Максим Жичиков, Артем Габелок, Ростислав Русин, Андрей Борячук.

– Владлен, а как к вам в тренировочном процессе обращались партнеры по командам? На юношеском уровне, в Германии, в Украине уже на взрослом уровне, в Латвии? По имени или возможно какие-то прозвища были?

– Всегда было только одно прозвище – Юрча называли. Сокращение от моей фамилии. Так и сейчас называют. Еще бывает, что говорят Юра, но я не очень люблю это.

– Ты, в свое время, вызывались в сборную Украины, но не сыграл. Или еще имеешь планы снова получить вызов из национальной команды и дебютировать, все же?

– Это сложный вопрос. Да, у меня есть такие амбиции. Но для этого нужно, чтобы многое сошлось воедино. Первое – это командная игра. Если команда хорошо играет, показывает результат, тогда за ее игроками наблюдают. Поэтому надо работать всем вместе, играть хорошо. Чтобы тренерский штаб сборной следил не только за мной, а за всеми.

– Расскажи нашим зрителям, как ты проводишь свободное время?

– Первый раз за свою жизнь я буду играть в Киеве, здесь команда базируется сейчас, здесь много чего есть. Можно найти, куда выйти, где пройтись. Я могу после тренировок выйти на прогулку с женой, с друзьями. Когда сборы – тогда читаю книги. В качестве хобби – могу поиграть в игры. Например, «PUBG Mobile».

– Как провел отпуск?

– Был неделю в Буковеле. Потом уже приехал в Киев и занимался здесь с тренером. Не каждый день, поскольку на праздники было несколько дней выходных.