Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) во втором круге Открытого чемпионата Австралии сойдется на корте с Викторией Томовой из Болгарии (№70 WTA).

Поединок состоится 18 января, ориентировочное время начала – 6:00 по киевскому времени.

Эксперты считают Свитолину фаворитом будущей игры. Ее вероятная победа оценена показателем 1,1. А вот успех в матче Томовой имеет показатель 6,2.

Победа Элины Свитолиной в двух сетах видится оракулам с коэффициентом 1,38, а в трех сетах с показателем 4,25. Аналогичные прогнозы в отношении выигрыша Виктории Томовой оценены показателями 14,0 и 10,0 соответственно.

Напомним, ранее стала известна оценка шансов Даяны Ястремской сыграть в третьем круге Australian Open 2024.