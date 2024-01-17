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Australian Open
17 января 2024, 13:22 | Обновлено 17 января 2024, 14:04
1820
0

Оценены шансы Ястремской сыграть в третьем круге Aus Open 2024

Украинку ждет встреча с Варваром Грачевой

17 января 2024, 13:22 | Обновлено 17 января 2024, 14:04
1820
0
Оценены шансы Ястремской сыграть в третьем круге Aus Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№96 WTA) во втором круге Открытого чемпионата Австралии сыграет 18 января с Варварой Грачевой.

Как известно, украинка стартовала на австралийском мейджоре с неожиданной победы над триумфаторкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушевой из Чехии.

Даяна Ястремская в предстоящей встрече с Грачевой будет фавориткой. Ее победа оценивается экспертами с коэффициентом 1,78, тогда как успех соперницы имеет показатель 2,0.

«Сухой» выигрыш Ястремской получил коэффициент 2,9, а победа Даяны в трех сетах оценена показателем 4,0. Аналогичные ставки в отношении Грачевой имеют показатели 3,5 и 4,0 соответственно.

Даяна Ястремская и Варвара Грачева встретятся на корте в ночь на 18 января по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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