Оценены шансы Ястремской сыграть в третьем круге Aus Open 2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№96 WTA) во втором круге Открытого чемпионата Австралии сыграет 18 января с Варварой Грачевой.

Как известно, украинка стартовала на австралийском мейджоре с неожиданной победы над триумфаторкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушевой из Чехии.

Даяна Ястремская в предстоящей встрече с Грачевой будет фавориткой. Ее победа оценивается экспертами с коэффициентом 1,78, тогда как успех соперницы имеет показатель 2,0.

«Сухой» выигрыш Ястремской получил коэффициент 2,9, а победа Даяны в трех сетах оценена показателем 4,0. Аналогичные ставки в отношении Грачевой имеют показатели 3,5 и 4,0 соответственно.

Даяна Ястремская и Варвара Грачева встретятся на корте в ночь на 18 января по киевскому времени.