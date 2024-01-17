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  4. Реал не будет выкупать Кепу. Челси требует слишком много денег
Испания
17 января 2024, 14:02 |
1656
3

Реал не будет выкупать Кепу. Челси требует слишком много денег

«Синие» хотят получить за вратаря 20 миллионов евро

17 января 2024, 14:02 |
1656
3
Реал не будет выкупать Кепу. Челси требует слишком много денег
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабала

Мадридский «Реал», скорее всего, не будет выкупать у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу, который проводит нынешний сезон в Мадриде на правах аренды. Об этом сообщает The Athletic.

По их информации, «Челси» требует за выкуп Кепы 20 миллионов евро. «Реал» не готов отдавать такие деньги за игрока, которому отводится роль резервиста.

Напомним, контракт Андрея Лунина с «Реалом» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось о том, что украинец хочет продлить соглашение со «сливочными», но пока не получил от них предложения.

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Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Челси аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Андрей Лунин
Источник The Athletic
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Valentyn
Треба сайт перейменувати на LuninKepa.ua)))
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potemkin78
если бы да кабы, достали
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