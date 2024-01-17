Реал не будет выкупать Кепу. Челси требует слишком много денег

Мадридский «Реал», скорее всего, не будет выкупать у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу, который проводит нынешний сезон в Мадриде на правах аренды. Об этом сообщает The Athletic.

По их информации, «Челси» требует за выкуп Кепы 20 миллионов евро. «Реал» не готов отдавать такие деньги за игрока, которому отводится роль резервиста.

Напомним, контракт Андрея Лунина с «Реалом» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось о том, что украинец хочет продлить соглашение со «сливочными», но пока не получил от них предложения.