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Australian Open
17 января 2024, 13:08 |
260
0

Обидчица Снигур не пустила Фернандес в третий раунд Australian Open

Алиша Паркс обыграла канадку в двух партиях

17 января 2024, 13:08 |
260
0
Обидчица Снигур не пустила Фернандес в третий раунд Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиша Паркс

Американская теннисистка Алиша Паркс вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

В матче второго круга 82-я ракетка мира неожиданно обыграла канадку Лейлу Фернандес (№35 WTA).

Australian Open. Второй раунд
Алиша Паркс (США) – Лейла Фернандес (Канада) – 7:5, 6:4

В следующем раунде Паркс сразится против четвертой сеяной американки Коко Гофф.

Отметим, что в первом круге Алиша одержала волевую победу над украинкой Дарьей Снигур.

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Дарья Снигур Алиша Паркс Australian Open 2024 Лейла Фернандес
Источник Sport.ua
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