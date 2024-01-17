Australian Open17 января 2024, 13:08 |
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Обидчица Снигур не пустила Фернандес в третий раунд Australian Open
Алиша Паркс обыграла канадку в двух партиях
17 января 2024, 13:08 |
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Американская теннисистка Алиша Паркс вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.
В матче второго круга 82-я ракетка мира неожиданно обыграла канадку Лейлу Фернандес (№35 WTA).
Australian Open. Второй раунд
Алиша Паркс (США) – Лейла Фернандес (Канада) – 7:5, 6:4
В следующем раунде Паркс сразится против четвертой сеяной американки Коко Гофф.
Отметим, что в первом круге Алиша одержала волевую победу над украинкой Дарьей Снигур.
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