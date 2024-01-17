Хендерсон покидает Саудовскую Аравию. Стал известен его новый клуб

Английский полузащитник Джордан Хендерсон покидает «Аль-Иттифак». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, он продолжит карьеру в «Аяксе». Сделка уже практически согласована, последние детали должны быть улажены сегодня. 33-летний англичанин договорился о расторжении контракта с «Аль-Иттифаком» всего спустя полгода после его подписания. За это время хавбек заработал примерно 20 миллионов евро.

Медосмотр для Хендерсона в «Аяксе» уже запланирован. Ожидается, что трансфер будет официально оформлен еще до выходных.