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  4. Хендерсон покидает Саудовскую Аравию. Стал известен его новый клуб
Саудовская Аравия
17 января 2024, 13:05 |
1450
2

Хендерсон покидает Саудовскую Аравию. Стал известен его новый клуб

Экс-капитан «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Аяксе»

17 января 2024, 13:05 |
1450
2
Хендерсон покидает Саудовскую Аравию. Стал известен его новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

Английский полузащитник Джордан Хендерсон покидает «Аль-Иттифак». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, он продолжит карьеру в «Аяксе». Сделка уже практически согласована, последние детали должны быть улажены сегодня. 33-летний англичанин договорился о расторжении контракта с «Аль-Иттифаком» всего спустя полгода после его подписания. За это время хавбек заработал примерно 20 миллионов евро.

Медосмотр для Хендерсона в «Аяксе» уже запланирован. Ожидается, что трансфер будет официально оформлен еще до выходных.

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Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Аякс трансферы расторжение контракта Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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potemkin78
Китай в эти игры уже наигрался
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+1
anacreon
Тільки Роналдо на повному серйозі у все це грається. Ішим за півроку набридло.Саудитам треба було принципово нікого не відпускати. Є контракт - сиди до кінця.Якась неповага.
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0
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