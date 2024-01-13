В Аравии не понравилось? Экс-капитан Ливерпуля может перейти в Ювентус
Джордан Хендерсон может вернуться в европейский футбол
33-летний полузащитник саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон рассматривает уход из клуба.
По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, к игроку проявляет интерес туринский «Ювентус», который ищет усиление в полузащите. «Зебры» хотят взять англичанина в аренду и уже ведут переговоры с «Аль-Иттифаком» и самим игроком.
В этом сезоне Джордан Хендерсон провел 19 матчей за «Аль-Иттифак», отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость возрастного полузащитника в 7.5 миллионов евро, а его зарплата в Аравии составляет 40 миллионов евро в год.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Цыганков сможет сыграть в 20-м туре Ла Лиги
Алексей Кащук может зимой сменить команду