В Аравии не понравилось? Экс-капитан Ливерпуля может перейти в Ювентус

33-летний полузащитник саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон рассматривает уход из клуба.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, к игроку проявляет интерес туринский «Ювентус», который ищет усиление в полузащите. «Зебры» хотят взять англичанина в аренду и уже ведут переговоры с «Аль-Иттифаком» и самим игроком.

В этом сезоне Джордан Хендерсон провел 19 матчей за «Аль-Иттифак», отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость возрастного полузащитника в 7.5 миллионов евро, а его зарплата в Аравии составляет 40 миллионов евро в год.