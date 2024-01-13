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  4. В Аравии не понравилось? Экс-капитан Ливерпуля может перейти в Ювентус
Италия
13 января 2024, 16:40 |
146
0

В Аравии не понравилось? Экс-капитан Ливерпуля может перейти в Ювентус

Джордан Хендерсон может вернуться в европейский футбол

13 января 2024, 16:40 |
146
0
В Аравии не понравилось? Экс-капитан Ливерпуля может перейти в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

33-летний полузащитник саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон рассматривает уход из клуба.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, к игроку проявляет интерес туринский «Ювентус», который ищет усиление в полузащите. «Зебры» хотят взять англичанина в аренду и уже ведут переговоры с «Аль-Иттифаком» и самим игроком.

В этом сезоне Джордан Хендерсон провел 19 матчей за «Аль-Иттифак», отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость возрастного полузащитника в 7.5 миллионов евро, а его зарплата в Аравии составляет 40 миллионов евро в год.

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Джордан Хендерсон Джанлука Ди Марцио Ювентус трансферы Серии A трансферы
Источник Джанлука Ди Марцио
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