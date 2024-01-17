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Франция
17 января 2024, 12:46 | Обновлено 17 января 2024, 12:56
435
0

Мбаппе назвал негатив, необходимый ему, чтобы играть

Француз сделал неожиданное признание

17 января 2024, 12:46 | Обновлено 17 января 2024, 12:56
435
0
Мбаппе назвал негатив, необходимый ему, чтобы играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением об ожиданиях от футболистов со стороны болельщиков.

«Мы живем во времена чрезмерного потребления, когда проводится много матчей, когда люди очень многого ждут от игроков. Я показал, что давление не оказывает на меня негативного воздействия, и я бы даже сказал, что оно мне необходимо, чтобы играть в футбол. Это то, что позволяет поддерживать уровень мастерства, необходимый для выступления на высшем уровне», – заявил Мбаппе.

В нынешнем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 25 матчей, забил 26 голов, сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил от «ПСЖ» предложение о новом контракте с космической зарплатой.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу сборная Франции по футболу
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