Мбаппе назвал негатив, необходимый ему, чтобы играть

Нападающий клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением об ожиданиях от футболистов со стороны болельщиков.

«Мы живем во времена чрезмерного потребления, когда проводится много матчей, когда люди очень многого ждут от игроков. Я показал, что давление не оказывает на меня негативного воздействия, и я бы даже сказал, что оно мне необходимо, чтобы играть в футбол. Это то, что позволяет поддерживать уровень мастерства, необходимый для выступления на высшем уровне», – заявил Мбаппе.