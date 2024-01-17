ПСЖ предложил Мбаппе космический контракт. Килиан в раздумьях
Француз по новому контракту сможет зарабатывать в год около 70 миллионов евро
Французский «ПСЖ» всеми силами пытается удержать звездного нападающего Килиана Мбаппе.
По информации журналиста Бена Джейкоба, руководство парижан предлагает Мбаппе контракт со среднегодовой зарплатой в 70 миллионов евро. Сам Килиан пока в раздумьях, он не принял решения относительно своего будущего и пообещал руководству, что сразу сообщит, когда определится с местом продолжения карьеры.
В этом сезоне 25-летний Мбаппе провел 25 матчей за ПСЖ, отличившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что Килиан хочет зарабатывать в «Реале» 75 миллионов евро в год.
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