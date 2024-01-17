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  4. ПСЖ предложил Мбаппе космический контракт. Килиан в раздумьях
Франция
17 января 2024, 12:07 | Обновлено 17 января 2024, 12:25
899
3

ПСЖ предложил Мбаппе космический контракт. Килиан в раздумьях

Француз по новому контракту сможет зарабатывать в год около 70 миллионов евро

17 января 2024, 12:07 | Обновлено 17 января 2024, 12:25
899
3
ПСЖ предложил Мбаппе космический контракт. Килиан в раздумьях
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский «ПСЖ» всеми силами пытается удержать звездного нападающего Килиана Мбаппе.

По информации журналиста Бена Джейкоба, руководство парижан предлагает Мбаппе контракт со среднегодовой зарплатой в 70 миллионов евро. Сам Килиан пока в раздумьях, он не принял решения относительно своего будущего и пообещал руководству, что сразу сообщит, когда определится с местом продолжения карьеры.

В этом сезоне 25-летний Мбаппе провел 25 матчей за ПСЖ, отличившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что Килиан хочет зарабатывать в «Реале» 75 миллионов евро в год.

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Килиан Мбаппе ПСЖ финансы Лига 1 (Франция) чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Boodya 1209
А на чому заробляє такі космічні гроші ПСЖ, що їх не пресують на рахунок фінансового фер-плей?
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potemkin78
сколько можно выигрывать всё во вранции и ничиго в Европе
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0
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