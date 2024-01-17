Тренер Валенсии рассказал, сыграет ли Яремчук против Сельты

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха накануне матча Кубка Испании против «Сельты» рассказал о состоянии украинского форварда команды Романа Яремчука, который пропустил предыдущий матч «летучих мышей» против «Кадиса» в Ла Лиге из-за болезни:

«Как чувствует себя Яремчук? Ему уже лучше, он полностью завершил тренировки с командой. Он может сыграть против «Сельты», - сказал Бараха.

Матч 1/8 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Сельтой» состоится сегодня, 17 января на «Месталье». Начало поединка - в 21:00 по Киеву.