Яремчук пропустит матч Валенсии в Ла Лиге. Стала известна причина

14 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании между командами «Кадис» и «Валенсия».

Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

13 января главный тренер «летучих мышей» Рубен Бараха провел предматчевую пресс-конференцию, на которой заявил о неготовности 28-летнего украинского форварда Романа Яремчука сыграть против «Кадиса»:

«У Яремчука температура и он не поедет с нами на игру», – заявил Бараха.

Еще вчера, 12 января, стало известно о том, что Роман пропустил тренировку «Валенсии» из-за гриппа.

В этом сезоне Роман Яремчук провел 16 матчей за «Валенсию», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в 3 миллиона евро.