Яремчук пропустит матч Валенсии в Ла Лиге. Стала известна причина
Рубен Бараха заявил, что Роман не поедет с командой на игру 20-го тура с «Кадисом»
14 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании между командами «Кадис» и «Валенсия».
Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
13 января главный тренер «летучих мышей» Рубен Бараха провел предматчевую пресс-конференцию, на которой заявил о неготовности 28-летнего украинского форварда Романа Яремчука сыграть против «Кадиса»:
«У Яремчука температура и он не поедет с нами на игру», – заявил Бараха.
Еще вчера, 12 января, стало известно о том, что Роман пропустил тренировку «Валенсии» из-за гриппа.
В этом сезоне Роман Яремчук провел 16 матчей за «Валенсию», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в 3 миллиона евро.
🗣️ BARAJA: «YAREMCHUK está con fiebre y no llegará».— Radio Taronja (@RadioTaronja_) January 13, 2024
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