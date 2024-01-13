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  4. Яремчук пропустит матч Валенсии в Ла Лиге. Стала известна причина
Испания
13 января 2024, 16:01 |
370
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Яремчук пропустит матч Валенсии в Ла Лиге. Стала известна причина

Рубен Бараха заявил, что Роман не поедет с командой на игру 20-го тура с «Кадисом»

13 января 2024, 16:01 |
370
0
Яремчук пропустит матч Валенсии в Ла Лиге. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

14 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании между командами «Кадис» и «Валенсия».

Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

13 января главный тренер «летучих мышей» Рубен Бараха провел предматчевую пресс-конференцию, на которой заявил о неготовности 28-летнего украинского форварда Романа Яремчука сыграть против «Кадиса»:

«У Яремчука температура и он не поедет с нами на игру», – заявил Бараха.

Еще вчера, 12 января, стало известно о том, что Роман пропустил тренировку «Валенсии» из-за гриппа.

В этом сезоне Роман Яремчук провел 16 матчей за «Валенсию», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в 3 миллиона евро.

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Рубен Бараха Роман Яремчук грипп Валенсия Кадис чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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