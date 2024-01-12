Яремчук пропустил тренировку Валенсии. Известна причина

Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук пропустил сегодняшнюю тренировку первой команды, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, 28-летний футболист заболел гриппом. Его участие в матче 20-го тура Ла Лиги против «Кадиса» теперь находится под сомнением, ведь игра состоится 14 января в 17:15 по киевскому времени.

В этом сезоне Роман Яремчук провел 16 матчей за «Валенсию», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» решила не возвращать Романа Яремчука в «Брюгге» по крайней мере до завершения сезона 2023/24.