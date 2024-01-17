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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 12:21 | Обновлено 17 января 2024, 12:28
353
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал воспитанника Динамо ростом 195 см

Александр Мельник заключил контракт с клубом сроком на два с половиной года

17 января 2024, 12:21 | Обновлено 17 января 2024, 12:28
353
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал воспитанника Динамо ростом 195 см
НК Верес. Александр Мельник

Двадцатитрехлетний защитник Александр Мельник стал игроком ровенского «Вереса».

Футболист заключил с народным клубом контракт сроком на два с половиной года – до завершения сезона 2025-2026.

Александр Мельник – воспитанник детско-юношеской академии киевского «Динамо». На взрослом уровне защищал цвета «Александрии» и «Миная». Вызывался в юношеские сборные Украины U16 и U17.

«Верес» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Верес» подпишет этого игрока.

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трансферы Верес Ровно Александр Мельник трансферы УПЛ
Источник ФК Верес
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