Украина. Премьер лига17 января 2024, 12:21 | Обновлено 17 января 2024, 12:28
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал воспитанника Динамо ростом 195 см
Александр Мельник заключил контракт с клубом сроком на два с половиной года
17 января 2024, 12:21 | Обновлено 17 января 2024, 12:28
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Двадцатитрехлетний защитник Александр Мельник стал игроком ровенского «Вереса».
Футболист заключил с народным клубом контракт сроком на два с половиной года – до завершения сезона 2025-2026.
Александр Мельник – воспитанник детско-юношеской академии киевского «Динамо». На взрослом уровне защищал цвета «Александрии» и «Миная». Вызывался в юношеские сборные Украины U16 и U17.
«Верес» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.
Ранее Sport.ua сообщал, что «Верес» подпишет этого игрока.
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