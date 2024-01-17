ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал воспитанника Динамо ростом 195 см

Двадцатитрехлетний защитник Александр Мельник стал игроком ровенского «Вереса».



Футболист заключил с народным клубом контракт сроком на два с половиной года – до завершения сезона 2025-2026.

Александр Мельник – воспитанник детско-юношеской академии киевского «Динамо». На взрослом уровне защищал цвета «Александрии» и «Миная». Вызывался в юношеские сборные Украины U16 и U17.

«Верес» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Верес» подпишет этого игрока.