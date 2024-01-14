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Украина. Премьер лига
14 января 2024, 10:48 | Обновлено 14 января 2024, 10:55
402
0

Воспитанник Динамо близок к переходу в Верес

Команда из Ровно просматривает Александра Мельника

14 января 2024, 10:48 | Обновлено 14 января 2024, 10:55
402
0
Воспитанник Динамо близок к переходу в Верес
ФК Александрия. Александр Мельник

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Вереса» находится защитник Александр Мельник. Он воспитанник Академии киевского «Динамо», который на взрослом уровне защищал цвета «Александрии» и «Миная».

По информации нашего источника, футболист близок к узакониванию отношений с ровенчанами.

Между тем также стало известно, что больше не будет выступать за «Верес» Роман Гагун. На правах аренды могут продолжить карьеру в других командах Андрей Близниченко, Даниил Хондак и Вадим Ющишин.

«Верес» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее мы сообщали, что в лагерь ровенчан прибыли два футболиста – украинец и легионер из Финляндии.

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Источник Sport.ua
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