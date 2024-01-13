Верес планирует подписать украинца и легионера из Финляндии

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Вереса» находятся еще два потенциальных новичка. Оба – защитники, один украинец, другой – легионер из Финляндии.

По информации нашего источника, согласовываются последние формальности, которые необходимы для подписания контрактов и уже в ближайшее время ровенчане пополнят свои ряды новобранцами.

А первым зимним новичком «Вереса» стал еще один защитник – Максим Смиян, который ранее выступал за луганскую «Зарю».

Пока футболисты «Вереса» занимают 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.