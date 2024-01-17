Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде Australian Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии переиграли американский дуэт Эмина Бекташ / Кайла Дэй.

Australian Open. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эмина Бекташ / Кайла Дэй – 6:4, 7:6(3)

В следующем раунде Людмила и Алена, посеянные под 11 номером, сразятся с Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки из Австралии.

Ранее из борьбы в парном разряде выбыла Ангелина Калинина.