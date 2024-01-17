Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде Australian Open
Людмила и Алена переиграли американский дуэт
Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии переиграли американский дуэт Эмина Бекташ / Кайла Дэй.
Australian Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эмина Бекташ / Кайла Дэй – 6:4, 7:6(3)
В следующем раунде Людмила и Алена, посеянные под 11 номером, сразятся с Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки из Австралии.
Ранее из борьбы в парном разряде выбыла Ангелина Калинина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Людмила сыграет в паре с Мате Павичем, а Надежда – с Максимо Гонсалес
Валерий Василенко – об очередной отставке Жозе Моуринью
:1. В іншому Люда з Альоною роблять камбек з 1:4 у другому сеті.