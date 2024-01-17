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  4. Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде Australian Open
Australian Open
17 января 2024, 11:30 | Обновлено 17 января 2024, 11:31
238
4

Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде Australian Open

Людмила и Алена переиграли американский дуэт

17 января 2024, 11:30 | Обновлено 17 января 2024, 11:31
238
4
Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном разряде Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии переиграли американский дуэт Эмина Бекташ / Кайла Дэй.

Australian Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эмина Бекташ / Кайла Дэй – 6:4, 7:6(3)

В следующем раунде Людмила и Алена, посеянные под 11 номером, сразятся с Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки из Австралии.

Ранее из борьбы в парном разряде выбыла Ангелина Калинина.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Кайла Дэй Эмина Бекташ Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Fdail
2 майже паралельні матчі. В одному Калініна програє сет з перевагою в 4.
:1. В іншому Люда з Альоною роблять камбек з 1:4 у другому сеті.
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Sashamar
А без валідолу ніяк?  Що це за провал у другому сеті?
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