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Australian Open
17 января 2024, 10:25 | Обновлено 17 января 2024, 10:27
694
0

Калинина завершила борьбу на Australian Open, проиграв в парном разряде

Ангелина и Анна Каролина Шмидлова из Словакии уступили Эмме Наварро и Диане Шнайдер

17 января 2024, 10:25 | Обновлено 17 января 2024, 10:27
694
0
Калинина завершила борьбу на Australian Open, проиграв в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде украинка и Анна Каролина Шмидлова из Словакии проиграли дуэту Эмма Наварро (США) / Диана Шнайдер.

Australian Open. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Анна Каролина Шмидлова – Эмма Наварро / Диана Шнайдер – 5:7, 0:6

Ранее Калинина выбыла с одиночного разряда, проиграв Аранче Рус.

У Наварро и Шнайдер далее победительницы встречи София Кенин / Ейжа Мухаммад – Чан Хао-Чин / Джулиана Олмос.

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Ангелина Калинина Анна Каролина Шмидлова Эмма Наварро Диана Шнайдер Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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