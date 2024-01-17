Калинина завершила борьбу на Australian Open, проиграв в парном разряде
Ангелина и Анна Каролина Шмидлова из Словакии уступили Эмме Наварро и Диане Шнайдер
Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде украинка и Анна Каролина Шмидлова из Словакии проиграли дуэту Эмма Наварро (США) / Диана Шнайдер.
Australian Open. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Анна Каролина Шмидлова – Эмма Наварро / Диана Шнайдер – 5:7, 0:6
Ранее Калинина выбыла с одиночного разряда, проиграв Аранче Рус.
У Наварро и Шнайдер далее победительницы встречи София Кенин / Ейжа Мухаммад – Чан Хао-Чин / Джулиана Олмос.
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