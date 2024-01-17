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  4. Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
Испания
17 января 2024, 10:22 |
1793
2

Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина

На решение наставника «сливочных» повлиял Луис Льопис

17 января 2024, 10:22 |
1793
2
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют мадридские «Атлетико» и «Реал». Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сообщил, что ворота команды будет защищать Андрей Лунин.

По информации Defensa Central, на решение Анчелотти повлиял тренер вратарей Луис Льопис, который рекомендовал итальянцу выбрать именно Лунина. Льопис считает, что матч может получиться очень ровным и дело может дойти до серии одиннадцатиметровых ударов, где по мнению тренера украинский вратарь значительно лучше Кепы Аррисабалаги.

Ранее сообщалось, что Лунин заинтересовал «Баварию» и может стать преемником Мануэля Нойера.

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Луис Льопис Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Атлетико - Реал Мадрид Реал Мадрид Карло Анчелотти Кубок Испании по футболу
Источник DefensaCentral
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Комментарии 2
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Boodya 1209
А в чому Лунін не переважає Кепу? Хіба що в приоритетності для Карло
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+1
vruthiy-112
Баробі...
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0
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