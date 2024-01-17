Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина

В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют мадридские «Атлетико» и «Реал». Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сообщил, что ворота команды будет защищать Андрей Лунин.

По информации Defensa Central, на решение Анчелотти повлиял тренер вратарей Луис Льопис, который рекомендовал итальянцу выбрать именно Лунина. Льопис считает, что матч может получиться очень ровным и дело может дойти до серии одиннадцатиметровых ударов, где по мнению тренера украинский вратарь значительно лучше Кепы Аррисабалаги.

Ранее сообщалось, что Лунин заинтересовал «Баварию» и может стать преемником Мануэля Нойера.