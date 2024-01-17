Гаэль Монфис – Томас Мартин Этчеверри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 января французский теннисист Гаэль Монфис (№75 ATP) продолжи борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против Томаса Мартина Этчеверри из Аргентины (№32 ATP). Время начала матча – 09:50 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сыграет против Новака Джоковича (№1 ATP) или Алексея Попырина (№43 ATP).

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