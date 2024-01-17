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  4. Глывинский рассказал, кто из игроков сборной не любит давать интервью
Чемпионат Европы
17 января 2024, 10:44 |
436
1

Глывинский рассказал, кто из игроков сборной не любит давать интервью

Пресс-атташе сборной Украины также отметил и тех, кто легко идет на контакт

17 января 2024, 10:44 |
436
1
Глывинский рассказал, кто из игроков сборной не любит давать интервью
УАФ. Виктор Цыганков

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, кто из футболистов наиболее контактный, а кто наиболее проблемный с точки зрения общения с представителями масс-медиа.

«Александр Зинченко всегда был очень контактным и искренним. При этом он отвечает основательно с пониманием того, что говорит. Правда, сейчас он не хочет, чтобы его было слишком много. Еще очень ответственные Александр Караваев и Виталий Миколенко. В плане интервью упомянутые ребята в Топ-3.

Ну а среди «отказников» чаще всего Виктор Цыганков. Он очень закрытый в этом смысле. Не знаю, что у него произошло в этом плане в прошлом, а может, есть какие-то предрассудки, но интервью Виктор почти не дает. Хотя мы с ним договорились, что если он забивает, то со мной общается. Я спрашиваю: «Почему же только со мной?». Но он невозмутим.

Ну еще почему-то стал отказываться Николай Матвиенко, с которым мы в последний раз сделали мини-интервью на его день рождения - 2 мая 2022 года. Третьим является Александр Зубков, который на предложение пообщаться отвечает: «А почему именно я?», – рассказал Гливинский.

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Александр Глывинский Виктор Цыганков сборная Украины по футболу
Источник Украина-Центр
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Комментарии 1
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Александр
Матвиенко это сепар .брат который играет в россии родители все воспитаны за свою россию .поэтому он не хочет общаться с украинскими журналистами .Вата всегда молчит но при случае типа распутько чтото выдаст 
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