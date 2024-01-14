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  4. Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Испания
14 января 2024, 18:27 |
381
0

Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией

Каталонский клуб впервые в сезоне сыграл в сухую ничью

14 января 2024, 18:27 |
381
0
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Альмерия» и «Жирона». Игра завершилась нулевой ничьей.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился впечатлениями от этого матча.

«Сегодня мы сыграли плохо, но мы не всегда можем побеждать. Если соперник выглядит на поле лучше – ничья это положительный результат. Мы сегодня выглядели не убедительно, что с мячом, что без мяча. Я не видел менталитета в нападении и защите.

Виктор Цыганков сегодня не нашел свой ритм. Мы не сыграли убедительно в завершающей стадии атак, все играли индивидуалистически, но чтобы быть на вершине, нам не нужно проигрывать, и сегодня это для нас отличная новость», – сказал Мичел.

«Жирона» благодаря ничьей вышла в лидеры турнирной таблицы Ла Лиги, опережая «Реал» на одно очко.

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Альмерия Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник L'Esportiu
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