Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией

В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Альмерия» и «Жирона». Игра завершилась нулевой ничьей.

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился впечатлениями от этого матча.

«Сегодня мы сыграли плохо, но мы не всегда можем побеждать. Если соперник выглядит на поле лучше – ничья это положительный результат. Мы сегодня выглядели не убедительно, что с мячом, что без мяча. Я не видел менталитета в нападении и защите.

Виктор Цыганков сегодня не нашел свой ритм. Мы не сыграли убедительно в завершающей стадии атак, все играли индивидуалистически, но чтобы быть на вершине, нам не нужно проигрывать, и сегодня это для нас отличная новость», – сказал Мичел.

«Жирона» благодаря ничьей вышла в лидеры турнирной таблицы Ла Лиги, опережая «Реал» на одно очко.