Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Каталонский клуб впервые в сезоне сыграл в сухую ничью
В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Альмерия» и «Жирона». Игра завершилась нулевой ничьей.
Главный тренер «Жироны» Мичел поделился впечатлениями от этого матча.
«Сегодня мы сыграли плохо, но мы не всегда можем побеждать. Если соперник выглядит на поле лучше – ничья это положительный результат. Мы сегодня выглядели не убедительно, что с мячом, что без мяча. Я не видел менталитета в нападении и защите.
Виктор Цыганков сегодня не нашел свой ритм. Мы не сыграли убедительно в завершающей стадии атак, все играли индивидуалистически, но чтобы быть на вершине, нам не нужно проигрывать, и сегодня это для нас отличная новость», – сказал Мичел.
«Жирона» благодаря ничьей вышла в лидеры турнирной таблицы Ла Лиги, опережая «Реал» на одно очко.
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