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Australian Open
17 января 2024, 09:40 | Обновлено 17 января 2024, 09:43
699
0

Обидчица Стародубцевой разгромно проиграла во втором раунде Australian Open

Онс Жабер смогла выиграть всего 2 гейма в матче с Миррой Андреевой

17 января 2024, 09:40 | Обновлено 17 января 2024, 09:43
699
0
Обидчица Стародубцевой разгромно проиграла во втором раунде Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Онс Жабер из Туниса (№6 WTA) неожиданно покинула Открытый чемпионат Австралии после второго раунда.

В 1/32 финала шестая сеяная без шансов проиграла 16-летней «нейтральной» теннисистке Мирре Андреевой (№47 WTA), которая начинала в квалификации.

Australian Open. Второй круг
Мирра Андреева – Онс Жабер (Тунис) – 6:0, 6:2

Андреева, для которой это была первая победа над игроком из топ-10, в следующем раунде сразится против Диан Парри из Франции.

Отметим, что Жабер в первом раунде переиграла украинку Юлию Стародубцеву.

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Онс Жабер Юлия Стародубцева Australian Open 2024 Мирра Андреева
Источник Sport.ua
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