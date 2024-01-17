Обидчица Стародубцевой разгромно проиграла во втором раунде Australian Open
Онс Жабер смогла выиграть всего 2 гейма в матче с Миррой Андреевой
Онс Жабер из Туниса (№6 WTA) неожиданно покинула Открытый чемпионат Австралии после второго раунда.
В 1/32 финала шестая сеяная без шансов проиграла 16-летней «нейтральной» теннисистке Мирре Андреевой (№47 WTA), которая начинала в квалификации.
Australian Open. Второй круг
Мирра Андреева – Онс Жабер (Тунис) – 6:0, 6:2
Андреева, для которой это была первая победа над игроком из топ-10, в следующем раунде сразится против Диан Парри из Франции.
Отметим, что Жабер в первом раунде переиграла украинку Юлию Стародубцеву.
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