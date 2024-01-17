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Германия
17 января 2024, 09:44 |
2403
3

Украинский нападающий рассказал, что Бавария предлагала ему контракт

Артем Степанов мог оказаться в свое время в мюнхенском клубе

17 января 2024, 09:44 |
2403
3
Украинский нападающий рассказал, что Бавария предлагала ему контракт
ФК Баєр. Артем Степанов

16-летний нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов рассказал, что мог в свое время оказаться в мюнхенской «Баварии».

«Хочу сказать, что «Бавария» предложила мне контракт на три года, но потом произошли не зависевшие от меня события… Однако я искренне рад, что так сложилось, и я оказался в Леверкузене», – рассказал Степанов.

В этом сезоне Артем Степанов выступает за команду «Байера» U-17. В 16 матчах сезона на счету 193-сантиметрового форварда 9 забитых мячей и 1 голевая передача. Не так давно украинец подписал с командой новый контракт до 2027 года.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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Boodya 1209
Надіюсь він заграє за нашу збірну, а не буде "гравцем збірної Німеччини - вихідцем з України"
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+1
Віталій Ткачук
Карстен Янкер згадався. Артем ще й перерости його може.
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0
potemkin78
в 16 лет иметь 193 см, ничёсебе, а он тот вид спорта выбрал?
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0
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