Украинский нападающий рассказал, что Бавария предлагала ему контракт
Артем Степанов мог оказаться в свое время в мюнхенском клубе
16-летний нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов рассказал, что мог в свое время оказаться в мюнхенской «Баварии».
«Хочу сказать, что «Бавария» предложила мне контракт на три года, но потом произошли не зависевшие от меня события… Однако я искренне рад, что так сложилось, и я оказался в Леверкузене», – рассказал Степанов.
В этом сезоне Артем Степанов выступает за команду «Байера» U-17. В 16 матчах сезона на счету 193-сантиметрового форварда 9 забитых мячей и 1 голевая передача. Не так давно украинец подписал с командой новый контракт до 2027 года.
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