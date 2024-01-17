Украинский нападающий рассказал, что Бавария предлагала ему контракт

16-летний нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов рассказал, что мог в свое время оказаться в мюнхенской «Баварии».



«Хочу сказать, что «Бавария» предложила мне контракт на три года, но потом произошли не зависевшие от меня события… Однако я искренне рад, что так сложилось, и я оказался в Леверкузене», – рассказал Степанов.

В этом сезоне Артем Степанов выступает за команду «Байера» U-17. В 16 матчах сезона на счету 193-сантиметрового форварда 9 забитых мячей и 1 голевая передача. Не так давно украинец подписал с командой новый контракт до 2027 года.