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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий продлил контракт с Байером
Германия
09 января 2024, 15:56 |
1000
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий продлил контракт с Байером

Новое соглашение Артема Степанова будет действовать до лета 2027 года

09 января 2024, 15:56 |
1000
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий продлил контракт с Байером
Instagram. Артем Степанов

Украинский нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов продлил контракт с немецким клубом, о чем сам же сообщил на своем аккаунте в сети Instagram.

По информации спортивного агентства Sports360, курирующего карьеру Степанова, новое соглашение 16-летнего футболиста с «фармацевтами» будет действовать до завершения сезона 2026/27.

«Я счастлив быть частью великой команды. Спасибо клубу за доверие, а Sports360 за поддержку. Двигаемся дальше», – написал Артем в своем Instagram.

В этом сезоне Артем Степанов выступает за команду «Байера» U-17. В 16 матчах сезона на счету 193-сантиметрового форварда 9 забитых мячей и 1 голевая передача. Степанов является действующим игроком сборной Украины U-17 (3 матча, 3 гола).

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Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу продление контракта
Источник Instagram
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