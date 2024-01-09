ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий продлил контракт с Байером

Украинский нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов продлил контракт с немецким клубом, о чем сам же сообщил на своем аккаунте в сети Instagram.

По информации спортивного агентства Sports360, курирующего карьеру Степанова, новое соглашение 16-летнего футболиста с «фармацевтами» будет действовать до завершения сезона 2026/27.

«Я счастлив быть частью великой команды. Спасибо клубу за доверие, а Sports360 за поддержку. Двигаемся дальше», – написал Артем в своем Instagram.

В этом сезоне Артем Степанов выступает за команду «Байера» U-17. В 16 матчах сезона на счету 193-сантиметрового форварда 9 забитых мячей и 1 голевая передача. Степанов является действующим игроком сборной Украины U-17 (3 матча, 3 гола).