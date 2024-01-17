Легионер Полесья тренировался в экипировке с украинским лозунгом

Пресс-служба житомирского «Полесья» обнародовала в своем Инстаграмме интересное фото с тренировки житомирской команды.

На нем изображен легионер «Полесья» Бени Макуана в белой тренировочной манишке, на которой изображена надпись: «Пам'ятай, чужинець, тут господар – українець!».

Ранее вингер житомирцев неоднократно давал интервью, в котором поддерживал украинский народ в российско-украинской войне.

«Полесье» после первой части чемпионата идет на третьем месте в УПЛ, а в активе Макуана – четыре забитых мяча.