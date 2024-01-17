Украина. Премьер лига17 января 2024, 05:34 | Обновлено 17 января 2024, 05:58
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Легионер Полесья тренировался в экипировке с украинским лозунгом
Бенни Макуана поддержал Украину
17 января 2024, 05:34 | Обновлено 17 января 2024, 05:58
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Пресс-служба житомирского «Полесья» обнародовала в своем Инстаграмме интересное фото с тренировки житомирской команды.
На нем изображен легионер «Полесья» Бени Макуана в белой тренировочной манишке, на которой изображена надпись: «Пам'ятай, чужинець, тут господар – українець!».
Ранее вингер житомирцев неоднократно давал интервью, в котором поддерживал украинский народ в российско-украинской войне.
«Полесье» после первой части чемпионата идет на третьем месте в УПЛ, а в активе Макуана – четыре забитых мяча.
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