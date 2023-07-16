Новичок Полесья: «Сравниваю себя в том числе с Килианом Мбаппе»

Экспозащитник французского «Монпелье» Бени Макуана подписал контракт с житомирским «Полесье» на три года. Во время сборов в Австрии футболист дважды выходил на поле в контрольных поединках и отличился первым забитым голом за свою новую команду.

В интервью для клубного YouTube-канала «Полесье» Бени рассказал о том, почему он выбрал «Полесье» для продолжения своей карьеры, рассказал о процессе адаптации в клубе и о том, как относится к войне в Украине.

– Бенни, прежде всего, предлагаю, чтобы ты представился для наших болельщиков. Расскажи подробнее о себе и своей карьере?

– Меня зовут Бени Макуана и мне 21 год. Я родился в Конго и большую часть своей карьеры я провел именно в этой стране, где я начинал учиться футболу по азам. Я родился в простой многодетной семье, которую я очень люблю. У меня еще три сестры и два брата.

– Охарактеризуй себя как футболиста?

– Я не буду углубляться в футбольную терминологию. Возможно, будет проще, если я вам и болельщикам команды скажу, что с самого раннего детства были модели футболистов, на которые я равнялся. Думаю, так будет легче понять и о моих качествах, поняв, что это за игроки. На уровне моей страны – это один из нападающих: Боли Сидуан, но, очевидно, что игроки из Конго не столь известны широкой общественности. Когда я переходил в Европу, многие специалисты и журналисты называли меня конголезским Килианом Мбаппе. По игровым качествам, я не буду лукавить, я себя сравниваю с этими игроками.

– Нам как представителям клуба хочется, чтобы тебе было комфортно в нашем коллективе. Расскажи о процессе адаптации: что тебе помогает адаптироваться, чего, возможно, не хватает и что нужно для улучшения этого процесса?

– Мне очень приятно, что вы задали этот вопрос, потому что с первых часов, когда я переступил порог клуба, и это не просто красивые слова, у меня создалось впечатление, что мне открыли объятия и приняли в семью. Начиная от тренера и дальше от каждого специалиста идет тепло, идет позитив. У меня впечатление, что каждый человек, который со мной общается, пытается представить себя на моем месте и помочь. Ибо, кроме взаимопонимания на футбольном поле, есть еще языковые сложности, но у меня создалось впечатление, что каждый готов войти в мое положение и даже сделать немного больше, чем входит в его обязанности. Мне показалось, и я говорю это откровенно, что я попал во вторую семью. Мне немного легче на поле, потому что футбольный язык — он универсален. К украинскому я привыкаю, надеюсь, что здесь дела будут идти хорошо. Еще отдельно хочу сказать, что у меня было не так много времени, но я все же имел возможность пообщаться с президентом клуба. И уже сейчас я могу сказать, что это незаурядная личность. Меня приняли и я с большим интересом и азартом включился в этот проект.

– У тебя есть опыт игры в Лиге 1. Ты провел первые тренировки и контрольные матчи с командой: какие главные отличия в игре ты заметил за это время по сравнению со стилем игры в Лиге 1?

– У меня есть опыт трех сезонов в Лиге 1, где каждая команда может обыграть каждую команду и там никто не делает подарков. Каждый раз для выигрыша нужно прилагать усилия. Думаю, что сейчас не стоит сравнивать тот опыт, который у меня есть из Франции, и то, что я вижу здесь. Думаю, это обсуждение внутри команды, и мы будем говорить об этом в раздевалке. Но что здесь важнее и что я уже увидел — я не считаю себя пришедшим извне футболистом, а футболистом, который вместе с командой вышел в Украинскую Премьер-Лигу. Контрольные матчи показали, что безразличных не было, не будет и не должно быть. Потому что каждый должен понимать как индивидуальную ответственность, так и командную. Очень важен командный дух. Ибо, как и в Лиге 1, здесь нам никто не будет делать подарков. Я также хотел бы отметить опытных игроков, которые прошли этот путь с командой. У нас также есть и новые опытные лица в команде, например, вратарь «Динамо» Киев Денис Бойко. Важно, как мы проявим себя как команда, но я убежден, что безразличных не будет.

– Почему выбрал именно «Полесье» для продолжения карьеры?

– Из-за достаточно серьезной травмы я упустил много времени. Мой последний матч я сыграл в январе 2023 года, у меня была достаточно большая пауза. Я не могу сказать, что у меня не было других предложений, но сейчас я уже игрок «Полесье» и говорить о них нет особого смысла. Но я могу сказать достаточно уверенно, что это был мой личный выбор, я считаю его удачным и эффективным со спортивной точки зрения. Я очень хорошо взвесил все «за» и «против». Я подумал, что в данный момент я могу помочь «Полиссю» в выполнении задач на сезон, а команда с пониманием отнеслась ко мне и дает мне возможность, время и дозирует нагрузку, чтобы я мог набрать форму. Поэтому сейчас, я считаю, я сделал правильный выбор. Думаю, что этот выбор позволит мне проявить себя наиболее эффективно. Я хочу помочь «Полиссю» и, не буду кривить душой, я хочу как можно лучше проявить свои качества в УПЛ. Это поможет мне вернуться в ТОП-5 чемпионатов Европы. Но как знать, возможно, мы вместе с «Полесьям» будем так играть, что я не захочу отсюда уезжать.

– В Украине сейчас идет война против агрессора, пытающегося захватить наши территории. Как ты относишься к этому? Что узнавал и как принимал решение о переезде в нашу страну??

– Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно будет провести определенную параллель и я надеюсь, что она будет понятна. Я уже упоминал период, когда я оказался вне игры из-за травмы. Этот момент дал понимание: когда ты играешь в стартовом составе, когда ты в прессе, когда ты постоянно даешь интервью, то вокруг тебя много друзей, много знакомых. Но иногда ты пропадаешь на месяц или два, или, как было у меня, почти на шесть месяцев… Были отдельные люди, которые мне звонили по телефону и поддерживали, но со своими проблемами во время травмы я оказался лицом к лицу. И в момент, когда я начал восстановление, появилось предложение от «Полесья». Клуб протянул мне руку помощи. Конечно, я кое-что читал, кое-что видел, кое-что мне рассказывали о ситуации, которая есть с войной и агрессией от соседней страны. Мне говорили, что на отдельных территориях не столь опасно и нет таких прямых столкновений. Мне также объяснили, что с этого сезона могут вернуть возможность болельщикам посещать матчи.

Опять же, я подчеркну, что решение о переходе сюда я принимал самостоятельно и без какого-либо давления. Я вполне осознавал, что это может быть не вполне безопасно, но если клуб протянул мне руку помощи и вошел в мое положение и согласен проявить немного терпения, пока я наберу свою форму, мне так же кажется важным, что и я, как часть команды , смогу принести болельщикам немного радости, ведь ее сейчас не так много из-за войны. Многие семьи расстались, люди были вынуждены покинуть свои дома. А наша игра – возможность подарить им немного праздника в такой ситуации, чтобы они начали улыбаться. Мне кажется, это очень важно. Именно поэтому, когда клуб пошел мне навстречу, я считаю частью своей миссии здесь подарить болельщикам радость, насколько это возможно. И что бы со мной ни случилось — решение о переходе сюда принял я, а значит, будет так, как пожелает Бог. Но я считаю, что все сделал правильно.

– Вопросы от болельщиков: на кого ты равняешься в футболе?

– Я не зря вспомнил в начале разговора о Килиане Мбаппе. Многие видели его игру на стадионе, многие видели его игру на трибунах. Я выходил играть против него на поле. Я видел, что это талант, я видел, что это за профессионал. Мне хотелось бы довести свои умения до совершенства и быть игроком с таким же инстинктом убийцы. перед воротами соперника Он один из немногих, кто обладает всеми необходимыми качествами и этим инстинктом. Мне бы хотелось быть таким же в атаке, но вместе с тем сохранить баланс с обороной, потому что Мбаппе может позволить себе не отработать в обороне в некоторых эпизодах, но я себе такого позволить не могу. Именно этот баланс мне бы хотелось сохранить и развить.

– Какие были эмоции, когда забил дебютный гол за «Полесье»?

– Видимо, на 100% меня может понять только игрок, прошедший большой период от травмы до длительного процесса восстановления. Да, у меня были индивидуальные тренировки, впоследствии были тренировки в группе с командой здесь на собрании. В первой игре я получил немного времени от главного тренера, во второй игре мне уделили еще больше времени. И вы не можете представить, насколько велик процент уверенности мне дал этот гол. До этого можно сомневаться: получится быстро набрать форму, не получится. Я не могу сказать, что после этого гола можно отпустить ситуацию и все пойдет по накатанной дороге. Но он дал всплеск положительным эмоциям и это очень помогает. Процесс вхождения в оптимальную форму сейчас на своей эффективной стадии и этот гол — очень уместен.

– На каком фланге атаки ты чувствуешь себя удобнее — слева или справа?

– С самого начала моей карьеры в Конго, а впоследствии и в Монпелье меня хорошо учили и я не могу сказать, что я предпочитаю какую-то одну позицию. Я могу сыграть и левого крайнего атакующего полузащитника, и крайнего правого, могу чувствовать себя как рыба в воде и в центре нападения. Поэтому выбор за главным тренером— где он сочтет меня наиболее полезным, где он решит, там я и буду чувствовать себя комфортно. Для меня не будет сложностей изменить позицию по требованию тренера и тренерского штаба.

– Наша команда впервые вышла в высший дивизион украинского футбола, ожидания у болельщиков высоки, особенно после новостей о трансферах и твоем в частности. Сейчас у тебя есть возможность напрямую обратиться к ним и сказать им несколько слов. Они ждут от тебя этого.

– Сейчас я снова хочу сказать искренне: я уже хочу поблагодарить всех за то, что они были вместе с командой, когда команда сражалась, когда команда завоевывала право играть в Премьер-Лиге. Это уже очень многое с их стороны. Я могу предположить, что без их поддержки, без их энергии этого могло и не произойти. Я хочу сказать им, что это уже высокая планка, которую они задали. И президент клуба, и тренерский штаб, и любой сотрудник клуба делают свою работу очень профессионально и ритм и планка для игры в Премьер-Лиге уже заданы. Я почувствовал это не только на словах, но и в работе. То, что команда не хочет закончить чемпионат где-то в середине турнирной таблицы или ниже, подтверждается очень упорным трудом. В футболе может быть три результата: выигрыш, ничья или проигрыш. И я считаю, что мы должны себя готовить к тому, что в каждом матче мы будем набирать очки, ведь именно с таким отношением можно идти к цели и финишировать в верхней части таблицы.