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17 января 2024, 05:14 | Обновлено 17 января 2024, 05:56
290
0

Награды ФИФА: как голосовал Петраков?

Украинский тренер сборной Армении сделал свой выбор в пользу Холанда

17 января 2024, 05:14 | Обновлено 17 января 2024, 05:56
290
0
Награды ФИФА: как голосовал Петраков?
News.am. Александр Петраков

Стал известен обладатель приза по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023. Его получил аргентинец Лионель Месси, обойдя норвежца Эрлинга Холанда.

Победитель определялся посредством голосования, в том числе главных тренеров национальных сборных.

Главный тренер сборной Армении украинец Александр Петраков на первое место поставил Эрлинга Холанда, на второе – Кевина де Брюйне, на третье – Родри (все – из «Манчестер Сити»).

Среди коллег Петраков на первое место поставил Жузепа Гвардиолу. Также в его тройку вошли Симоне Индзаги и Ангелос Постекоглу.

Лучшими вратарями 2023 года Петраков считает Эдерсона, Тибо Куртуа и Марка-Андре тер Штегена.

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Александр Петраков Лионель Месси Эрлинг Холанд Кевин де Брюйне Родри Жузеп Гвардиола Ангелос Постекоглу Симоне Индзаги Эдерсон Тибо Куртуа Марк-Андре Тер Штеген награды ФИФА лучший игрок
Источник ФИФА
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