Награды ФИФА: как голосовал Петраков?

Стал известен обладатель приза по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023. Его получил аргентинец Лионель Месси, обойдя норвежца Эрлинга Холанда.

Победитель определялся посредством голосования, в том числе главных тренеров национальных сборных.

Главный тренер сборной Армении украинец Александр Петраков на первое место поставил Эрлинга Холанда, на второе – Кевина де Брюйне, на третье – Родри (все – из «Манчестер Сити»).

Среди коллег Петраков на первое место поставил Жузепа Гвардиолу. Также в его тройку вошли Симоне Индзаги и Ангелос Постекоглу.

Лучшими вратарями 2023 года Петраков считает Эдерсона, Тибо Куртуа и Марка-Андре тер Штегена.