Награды ФИФА: как голосовал Петраков?
Украинский тренер сборной Армении сделал свой выбор в пользу Холанда
Стал известен обладатель приза по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023. Его получил аргентинец Лионель Месси, обойдя норвежца Эрлинга Холанда.
Победитель определялся посредством голосования, в том числе главных тренеров национальных сборных.
Главный тренер сборной Армении украинец Александр Петраков на первое место поставил Эрлинга Холанда, на второе – Кевина де Брюйне, на третье – Родри (все – из «Манчестер Сити»).
Среди коллег Петраков на первое место поставил Жузепа Гвардиолу. Также в его тройку вошли Симоне Индзаги и Ангелос Постекоглу.
Лучшими вратарями 2023 года Петраков считает Эдерсона, Тибо Куртуа и Марка-Андре тер Штегена.
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