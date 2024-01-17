Бельгия17 января 2024, 03:25 | Обновлено 17 января 2024, 03:42
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Тренер Андерлехта: «Команда прогрессировала после травмы Лонвейка»
Брайан Ример прокомментировал ситуацию с полузащитником, что принадлежит «Динамо»
17 января 2024, 03:25 | Обновлено 17 января 2024, 03:42
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Главный тренер бельгийского «Андерлехта» Брайан Ример прокомментировал положение дел в клубе арендованного у киевского «Динамо» полузащитника Джастина Лонвейка.
«Он отличный парень, отдающий все для команды. Но он получил травму в неподходящий момент, и с тех пор команда только прогрессировала без него.
Для него также приоритетом есть где-то найти время для игры. Я не хочу, чтобы было много недовольных игроков», – сказал Ример.
Напомним, ранее была информация, что Лонвейк может перейти в турецкий «Газиантеп».
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