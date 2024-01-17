Тренер Андерлехта: «Команда прогрессировала после травмы Лонвейка»

Главный тренер бельгийского «Андерлехта» Брайан Ример прокомментировал положение дел в клубе арендованного у киевского «Динамо» полузащитника Джастина Лонвейка.

«Он отличный парень, отдающий все для команды. Но он получил травму в неподходящий момент, и с тех пор команда только прогрессировала без него.

Для него также приоритетом есть где-то найти время для игры. Я не хочу, чтобы было много недовольных игроков», – сказал Ример.

Напомним, ранее была информация, что Лонвейк может перейти в турецкий «Газиантеп».