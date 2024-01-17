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Италия
17 января 2024, 03:05 | Обновлено 17 января 2024, 03:26
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0

ВЛАХОВИЧ: «Мы готовимся ко всем матчам, как к последним в сезоне»

Форвард «Ювентуса» дал интервью после победного дубля

17 января 2024, 03:05 | Обновлено 17 января 2024, 03:26
30
0
ВЛАХОВИЧ: «Мы готовимся ко всем матчам, как к последним в сезоне»
juventus.com. Душан Влахович

Форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович, дубль которого помог туринцам разгромить «Сассуоло», прокомментировал победный матч.

«Мы готовимся ко всем матчам, как к последним в сезоне: идем шаг за шагом, отдаемся.

И давайте так продолжать, уже думая о следующих играх. Я рад, что забил, спасибо всем, болельщики для нас очень важны.

Кьеза заслужил свой гол, я хорошо с ним играю, мы друзья, но я тоже хорошо играю с Йылдизом, для меня самое важное – результат», – сказал Влахович.

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Сассуоло Душан Влахович
Источник ФК Ювентус
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