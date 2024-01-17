ВЛАХОВИЧ: «Мы готовимся ко всем матчам, как к последним в сезоне»

Форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович, дубль которого помог туринцам разгромить «Сассуоло», прокомментировал победный матч.

«Мы готовимся ко всем матчам, как к последним в сезоне: идем шаг за шагом, отдаемся.

И давайте так продолжать, уже думая о следующих играх. Я рад, что забил, спасибо всем, болельщики для нас очень важны.

Кьеза заслужил свой гол, я хорошо с ним играю, мы друзья, но я тоже хорошо играю с Йылдизом, для меня самое важное – результат», – сказал Влахович.