Кэлвин Филлипс в Манчестер Сити: трансфер, от которого проиграли все

Нередко клубы совершают трансферы, которые в итоге не приносят большой пользы команде. На это может повлиять много факторов: травмы, потеря формы, смена тренера. Но бывают и такие случаи, когда игрок в самом расцвете сил идет на повышение, но после оформления сделки только деградирует. Под это описание подошел бы Донни ван де Бек, но его случай – не единственный. В другой части Манчестера тоже есть игрок, у которого карьера пошла по наклонной.

Полузащитник Кэлвин Филлипс был главной звездой и надеждой Лидса. До прихода Марсело Бьелсы у "белых" было немного поводов для радости. Однако Филлипс всегда радовал болельщиков. Они воспевали о нем песни на стадионах и в других публичных местах, называя воспитанника Лидса "йоркширским Пирло". Тот отплачивал фанатам качественной игрой. Хавбек пребывал в системе Лидса с 2010 года, а в сезоне 2014/15 уже начал выступать за первую команду в Чемпионшипе. В 2016-м году он уже был игроком основы в своем клубе.

После дебюта Филлипса на большом уровне Лидс провел еще 5 сезонов в Чемпионшипе, пока не стал лучшей командой второго дивизиона под руководством Бьелсы. Однако в Премьер-лиге "белые" надолго не задержались. В сезоне 2021/22 они финишировали на 17-м месте – всего в трех очках от зоны вылета. В минувшей кампании Лидс спастись уже не смог. Филлипс не захотел бороться за выживание со своим родным клубом. Оно и понятно, поскольку на него был спрос в АПЛ, причем от представителей большой шестерки. Среди них были также Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

В одном из интервью 28-летний хавбек заявил, что не мог принять предложение от МЮ. Это логично, учитывая историческую вражду между манкунианцами и Лидсом. Поэтому он перешел в Манчестер Сити. "Горожане" заплатили за игрока 49 млн евро. Конечно, Лидс и Манчестер Сити – это команды разного уровня. Филлипс понял это уже в первом матче прошлого сезона, проведя на поле только одну минуту в поединке против Вест Хэма. Зато парень впервые в жизни сыграл в Лиге чемпионов и, наверное, получил невероятные впечатления. К тому же в его дебютном матче горожане разгромили Севилью (4:0).

У хавбека все пошло не по плану в новом клубе уже с первых дней. Уже на второй матч сезона 2022/23 он не попал в заявку, третий поединок провел в запасе, а потом выбыл на длительный срок из-за травмы плеча. В первой половине сезона Филлипс сыграл в АПЛ только 1 минуту – ту самую, в матче против Вест Хэма. Футболист вернулся на поле уже в январе 2023 года, но играл один раз через 2-3 поединка. Большую часть сезона воспитанник Лидса провел на скамейке запасных. Лишь в конце кампании Хосеп Гвардиола начал давать ему больше времени, когда Арсенал уже был побежден в чемпионской гонке.

Прошлый сезон стал фантастическим для Манчестер Сити. "Горожане" выиграли требл. Филлипс сразу после Лидса достиг небывалых высот. Но вряд ли он был доволен своим положением. Его вклад во все трофеи команды был минимальным. Гвардиола неоднократно отмечал человеческие качества хавбека, но в то же время давал понять, что не очень им доволен в игровом плане. Специалист указывал на лишний вес у своего подопечного и на другие причины, по которым он почти не играет. Главной из них был Родри, который уже долгое время пребывает в хорошей форме. Однако англичанин не рассматривается даже в качестве сменщика испанца.

Getty Images. Кэлвин Филлипс и Хосеп Гвардиола

Летом Манчестер Сити подписал сразу двух центральных полузащитников. К обладателям требла перешли Матео Ковачич из Челси за 29 млн евро и Матеус Нунес из Вулверхэмптона за 62 миллиона. После этого карьера Филлипса на Этихаде была поставлена под очень большой вопрос, поскольку конкуренция за место в составе увеличилась еще больше. Гвардиола всячески давал понять, что не рассчитывает на Кэлвина, постоянно предпочитая других игроков. Филлипс не выходит на поле в АПЛ с ноября, пропустив уже 8 матчей подряд. В Лиге чемпионов он выходил только тогда, когда горожане уже не переживали за результат.

В конце концов Гвардиола признал, что не может давать игровое время Филлипсу. Вместе с тем специалист дал понять, что не будет препятствовать уходу игрока. Но и тут не все так просто, поскольку Манчестер Сити отпускает футболистов только на выгодных для себя условиях. Даже аренда может быть тяжелой для других клубов, не говоря уже о полноценном трансфере. По слухам, Ювентус уже отказался от идеи арендовать хавбека, поскольку туринцы не смогут потянуть его зарплату. Есть и другие претенденты, но с ними тоже не все однозначно. Есть разные препятствие, которые заключаются не только в требованиях горожан.

По слухам, Филлипс был приоритетной трансферной целью Ньюкасла на январь. "Сороки" очень хотели заполучить игрока, но не смогли позволить трансфер из-за финансовых правил. То же самое касается Эвертона, который тоже был заинтересован в его переходе. Высока вероятность, что после снятия очков "ириски" вообще никого не будут подписывать в январе. Есть еще Кристал Пэлас, но это тоже не очень перспективный вариант с учетом того, что Кэлвин хочет попасть в состав сборной Англии на чемпионат Европы. В целом, ситуация сложная. Филлипс в том возрасте, когда вполне возможно перезапустить карьеру, но для этого нужны еще и подходящие условия. Может быть и такое, что "йоркширский Пирло" так и останется в памяти лишь у болельщиков Лидса.

Текст: meta.ua/sport