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Кубок Англии
Бристоль Сити
16.01.2024 21:45 – FT 1 : 0
Вест Хэм
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Англия
16 января 2024, 23:59 | Обновлено 17 января 2024, 00:06
227
0

Сложная переигровка. Вест Хэм выбыл из Кубка Англии, Лутон прошел дальше

16 января состоялись 4 матча-переигровки 1/32 финала национального кубка

16 января 2024, 23:59 | Обновлено 17 января 2024, 00:06
227
0
Сложная переигровка. Вест Хэм выбыл из Кубка Англии, Лутон прошел дальше
Getty Images/Global Images Ukraine

16 января состоялись 4 матча-переигровки 1/32 финала Кубка Англии.

Вест Хэм выбыл из турнира, проиграв на выезде Бристоль Сити (0:1).

Лутон Таун прошел дальше, победив в гостях команду Болтон (2:1).

Матчи 1/16 финала пройдут 27 января (базовая дата).

Кубок Англии. 1/32 финала, переигровка, 16 января

Бирмингем Сити – Халл Сити – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Стенсфилд, 66, Мийоси, 90+4 – Аенга-Локило, 12

Болтон – Лутон Таун – 1:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Чарльз, 11 – Чонг, 15, Огбене, 57

Бристоль Сити – Вест Хэм – 1:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Конвей, 3

Истли – Ньюпорт – 1:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Маккалум, 48 – Вайлдиг, 3, Кларк, 60, Эванс, 79

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Кубок Англии по футболу Вест Хэм Бирмингем Сити Лутон Таун Болтон Халл Сити Бристоль Сити Ньюпорт Каунти
Источник Sport.ua
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