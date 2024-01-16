Сложная переигровка. Вест Хэм выбыл из Кубка Англии, Лутон прошел дальше
16 января состоялись 4 матча-переигровки 1/32 финала национального кубка
16 января состоялись 4 матча-переигровки 1/32 финала Кубка Англии.
Вест Хэм выбыл из турнира, проиграв на выезде Бристоль Сити (0:1).
Лутон Таун прошел дальше, победив в гостях команду Болтон (2:1).
Матчи 1/16 финала пройдут 27 января (базовая дата).
Кубок Англии. 1/32 финала, переигровка, 16 января
Бирмингем Сити – Халл Сити – 2:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Стенсфилд, 66, Мийоси, 90+4 – Аенга-Локило, 12
Болтон – Лутон Таун – 1:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Чарльз, 11 – Чонг, 15, Огбене, 57
Бристоль Сити – Вест Хэм – 1:0 (первый матч – 1:1)
Голы: Конвей, 3
Истли – Ньюпорт – 1:3 (первый матч – 1:1)
Голы: Маккалум, 48 – Вайлдиг, 3, Кларк, 60, Эванс, 79
It ends in defeat. pic.twitter.com/2hqoRV6lGz— West Ham United (@WestHam) January 16, 2024
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