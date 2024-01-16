Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья с голом Серхио Рамоса переиграла Хетафе и вышла в 1/4 финала Кубка
Кубок Испании
Хетафе
16.01.2024 21:00 – FT 1 : 3
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 января 2024, 23:07 | Обновлено 16 января 2024, 23:57
196
0

Севилья с голом Серхио Рамоса переиграла Хетафе и вышла в 1/4 финала Кубка

16 января началась стадия 1/8 финала Копа дель Рей

16 января 2024, 23:07 | Обновлено 16 января 2024, 23:57
196
0
Севилья с голом Серхио Рамоса переиграла Хетафе и вышла в 1/4 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Вечером 16 января началась стадия 1/8 финала Кубка Испании.

Севилья на выезде уверенно переиграла Хетафе (3:1) и вышла в 1/4 финала Копа дель Рей.

У победителей счете открыл Серхио Рамос, на что у хозяев ответил Хайме Мата.

Победу Севилья принес дубль Исаака Ромеро в начале второго тайма.

Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января

Хетафе – Севилья – 1:3

Голы: Хайме Мата, 23 – Серхио Рамос, 8, Исаак Ромеро, 48, 55

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Хайме Мата (Хетафе).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (Севилья).
По теме:
Отомстили за единственное поражение. Ювентус разгромил Сассуоло
Манчини перевернул игру. Саудовская Аравия вырвала победу у Омана
Тунис сенсационно проиграл Намибии, пропустив гол в конце матча
Кубок Испании по футболу Севилья Хетафе Серхио Рамос видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АПЛ подтвердила: Челси и МанСити под расследованием. Будет ли очковый штраф
Футбол | 16 января 2024, 20:11 8
АПЛ подтвердила: Челси и МанСити под расследованием. Будет ли очковый штраф
АПЛ подтвердила: Челси и МанСити под расследованием. Будет ли очковый штраф

Дату вердикта назвать отказываются

Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова
Футбол | 16 января 2024, 12:58 23
Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова
Стала известна сумма, которую Наполи предлагал Шахтеру за Судакова

Однако «горняки» отклонили предложение чемпионов Италии

Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Футбол | 16.01.2024, 14:24
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 16.01.2024, 21:05
Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Футбол | 16.01.2024, 10:23
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Лунин может заменить легендарного голкипера в европейском гранде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
15.01.2024, 07:59 5
Футбол
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Как проголосовали Ребров и Ярмоленко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
16.01.2024, 09:15 17
Футбол
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
15.01.2024, 19:30 8
Футбол
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
16.01.2024, 14:55 1
Футбол
Монфис – о поездках в туре со Свитолиной и дочкой: «Это непросто»
Монфис – о поездках в туре со Свитолиной и дочкой: «Это непросто»
15.01.2024, 20:11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в титулованный клуб Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в титулованный клуб Серии А
15.01.2024, 12:26 8
Футбол
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
15.01.2024, 20:35 3
Футбол
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
15.01.2024, 03:35 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем