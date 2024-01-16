Севилья с голом Серхио Рамоса переиграла Хетафе и вышла в 1/4 финала Кубка

Вечером 16 января началась стадия 1/8 финала Кубка Испании.

Севилья на выезде уверенно переиграла Хетафе (3:1) и вышла в 1/4 финала Копа дель Рей.

У победителей счете открыл Серхио Рамос, на что у хозяев ответил Хайме Мата.

Победу Севилья принес дубль Исаака Ромеро в начале второго тайма.

Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января

Хетафе – Севилья – 1:3

Голы: Хайме Мата, 23 – Серхио Рамос, 8, Исаак Ромеро, 48, 55

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