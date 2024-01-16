Испания16 января 2024, 23:07 | Обновлено 16 января 2024, 23:57
196
0
Севилья с голом Серхио Рамоса переиграла Хетафе и вышла в 1/4 финала Кубка
16 января началась стадия 1/8 финала Копа дель Рей
16 января 2024, 23:07 | Обновлено 16 января 2024, 23:57
196
0
Вечером 16 января началась стадия 1/8 финала Кубка Испании.
Севилья на выезде уверенно переиграла Хетафе (3:1) и вышла в 1/4 финала Копа дель Рей.
У победителей счете открыл Серхио Рамос, на что у хозяев ответил Хайме Мата.
Победу Севилья принес дубль Исаака Ромеро в начале второго тайма.
Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января
Хетафе – Севилья – 1:3
Голы: Хайме Мата, 23 – Серхио Рамос, 8, Исаак Ромеро, 48, 55
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Хайме Мата (Хетафе).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (Севилья).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 января 2024, 20:11 8
Дату вердикта назвать отказываются
Футбол | 16 января 2024, 12:58 23
Однако «горняки» отклонили предложение чемпионов Италии
Футбол | 16.01.2024, 14:24
Футбол | 16.01.2024, 21:05
Футбол | 16.01.2024, 10:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.01.2024, 07:59 5
16.01.2024, 09:15 17
15.01.2024, 19:30 8
16.01.2024, 14:55 1
15.01.2024, 20:11
15.01.2024, 12:26 8
15.01.2024, 20:35 3
15.01.2024, 03:35 22