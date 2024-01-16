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  4. 35-летний экс-форвард Динамо подписал контракт с командой из Серии D
Бразилия
16 января 2024, 23:01 |
1727
0

35-летний экс-форвард Динамо подписал контракт с командой из Серии D

Гильерме Гусмао будет выступать за скромный «Сианорти»

16 января 2024, 23:01 |
1727
0
35-летний экс-форвард Динамо подписал контракт с командой из Серии D
instagram.com/cianortefc

35-летний экс-форвард «Динамо» Гильерме Гусмао, который также способен сыграть центрального атакующего хавбека, продолжит выступления на уровне бразильской Серии D.

О подписании однолетнего трудового соглашения с ветераном объявил «Сианорти».

«Сианорти» - клуб из одноименного города, расположенного в штате Парана. Он был основан в 2002 году, а в 2011-м дебютировал в бразильской Серии D.

Гильерме Гусмао был на контракте в «Динамо» с 2009 по 2011 годы. Сыграл за «бело-синих» 14 матчей, в которых отличился 5 голами и 1 ассистом. Крайним клубом в карьере Гильерме являлся также малоизвестный бразилський «Сан Жозенсе», игроком которого он являлся с января по март минувшего года.

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Источник Sport.ua
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