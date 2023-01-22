Кардинально сменил прописку в Бразилии. Экс-динамовец пошел на понижение

Бразильский форвард Гильерме Гусмао официально подписал контракт с бразильским футбольным клубом «Сан Жозенсе».

Детали контракта не сообщаются. Так как Гусмао до сих пор принадлежит «Атлетико Минейро», то эта сделка является арендой игрока.

Игрок перешел в новый клуб из «Бруски», который выступал в бразильской серии В. А вот «Сан Жозенсе» играет в серии D.

Отметим, что в текущем сезоне Гильерме не провел ни одного матча за «Бруски».

В Украине Гильерме Гусмао известен по играм за «Динамо». В стане киевлян он выступал с февраля по август 2009 года (14 матчей, 5 голов), после чего был отдан в аренду московскому цска, а затем – продан в «Атлетико Минейро».

На трансфере этого форварда «бело-синим» удалось немного заработать, так как покупали бразильца за 5 миллионов, а продали – на миллион дороже, к тому же, 700 тысяч евро «Динамо» выручило от аренды Гильерме.