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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 22:41 | Обновлено 17 января 2024, 00:21
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0

Евгений ШЕВЧЕНКО: «Верес отправится в Турцию. Будем работать по-максимуму»

Защитник ровенского «Вереса» рассказал о первой части сезона УПЛ

16 января 2024, 22:41 | Обновлено 17 января 2024, 00:21
140
0
Евгений ШЕВЧЕНКО: «Верес отправится в Турцию. Будем работать по-максимуму»
ФК Верес Ровно. Евгений Шевченко

Защитник ровенского «Вереса» Евгений Шевченко рассказал о первой части сезона УПЛ.

– Непосредственно по игре Верес не выглядел безнадежным аутсайдером чемпионата. Но как тогда можно объяснить ваше турнирное положение?

– Мы действительно не выглядели безнадежным аутсайдером. По многим показателям мы находились в топ-3 по ходу чемпионата. Но где-то, как говорится, нам не хватало фарта. Много очков мы недобрали. Не случайно видел статью, что мы не по праву занимаем то место, где сейчас.

– К какому футболу стремился Сергей Лавриненко?

– Сергей Дмитриевич хотел, чтобы мы играли в агрессивный и атакующий футбол. Он очень много уделял внимания тактике. В начале были очень неплохие игры в нашем исполнении. Но потом где-то из-за того, что у нас не было положительного результата, мы потеряли уверенность. И на фоне этого всего был некоторый спад. В конце результаты немного улучшились.

– Ты лично в этом сезоне дебютировал на уровне УПЛ. Насколько ощутима разница между уровнем этого турнира и низших лиг, в которых ты выступал раньше?

– Разница есть и достаточно ощутима. Здесь все гораздо быстрее, интенсивнее. Ну, и уровень команд обычно намного выше. Есть клубы, такие как Шахтер, Динамо, которые постоянно представляют нашу страну на евроарене. Против таких команд всегда интересно сыграть.

– Тем не менее, ты забил 2 гола в УПЛ. В частности, в ворота Шахтера, когда вы отобрали очки у чемпиона. Какие эмоции были?

– Эмоций было много. Это была моя дебютная игра в УПЛ и сразу против Шахтера. Честно говоря, узнал о том, что буду играть в стартовом составе буквально на предигровой установке. Для меня это было внезапно. Но, тем не менее, дебют получился удачным.

– Вы уже около недели как вышли из отпуска. Чем занимаетесь и какие у команды планы на зимнюю паузу?

– Сейчас работаем в двухразовом режиме. Чередуем тренировку как на поле, так и в тренажерном зале. По плану 19 января должны выезжать в Турцию. Там и начнётся основная подготовка. Очень хотим как можно лучше подготовиться. Будем работать на максимуме.

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Верес Ровно Евгений Шевченко (футболист) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Источник УПЛ-ТВ
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