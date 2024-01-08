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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 22:35 | Обновлено 08 января 2024, 22:48
255
1

КУЧЕРЕНКО: «Во время отпуска волонтером возил помощь для военных»

Полузащитник «Вереса» рассказал о волонтерской поездке к линии фронта

08 января 2024, 22:35 | Обновлено 08 января 2024, 22:48
255
1
КУЧЕРЕНКО: «Во время отпуска волонтером возил помощь для военных»
ФК Верес Ровно. Александр Кучеренко

Полузащитник ровенского «Вереса» Александр Кучеренко рассказал о собственном отпуске, волонтерской поездке к линии фронта и надежде на весеннюю часть сезона.

– Александр, расскажи, как и где провел отпуск?

– Отпуск, к сожалению, был слишком коротким, чтобы его почувствовать. Первые 12 дней пробыл с семьей в Луцке, затем почти на неделю отправился на восток Украины – в Донецкую, Сумскую и Харьковскую области. Возил помощь для военных и гражданских. Хотел поздравить тамошних детей с праздниками. Чтобы они не чувствовали себя брошенными. Сейчас – снова стараюсь больше времени посвящать собственным детям и жене, потому что скоро сборы, и мы месяц не увидимся.

– Расскажи, какую помощь возили на Восток Украины? Как собирали эту помощь? И куда именно ездили?

– Это была довольно трудная и опасная поездка. Объехали Славянск, Торецк, Краматорск, Константиновку, Купянск, Сумскую область. Я после возвращения два дня спал. За пять дней практически непрерывно был за рулем и проехал почти 4 тысячи километров. Купил ребятам генератор. А еще передали старлинк, отгрузили продукты, адресные посылки доставили. Затем продуктовые наборы раздавали людям в трех городах, посетили детей со вкусняшками и поздравили с Рождеством и Новым годом. Продукты собрать помогли мои друзья волонтеры, все остальное покупал сам.

– Как давно занимаешься волонтерством и как принял такое решение?

– Волонтерством активно пытаюсь заниматься с мая 2022 года. Начал с того, что поднял задницу и старался быть полезным. Не мог оставаться в стороне, как и сейчас. Первые две поездки финансировал полностью за свой счет, потом познакомился с благотворительными фондами.

– Как поддерживал форму во время отпуска?

– Перед отпуском мы все получили график работы, который должен быть выполнен. Бегаю и хожу в тренажерный зал.

– По итогам первой части сезона. Как оцениваешь свою игру и результаты команды?

– К сожалению, мы много очков потеряли. Но все еще можно поправить. Первая часть сезона, по моему мнению, была непростой. И это касается не только игры на футбольном поле. Я всегда стараюсь выкладываться на сто процентов. Относительно оценки собственной игры – это слишком субъективно. Поэтому не буду себя оценивать.

– Что, по-твоему, нужно сделать, чтобы исправить турнирную ситуацию весной?

– Надо много работать и быть единым коллективом. Матчи выиграют не личности, а вся команда! Я верю в наш клуб! Всем миру и победе!

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Александр Кучеренко Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига волонтеры
Источник ФК Верес
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